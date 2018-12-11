台南囝仔創作實力強 台南Sing時代之歌競賽首獎MV出爐

2018-12-11 15:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「囝仔時真正有賤、老母埕前傳掃簑」「國小你追過的彼咧、嫁來咱庄在賣醃腸」「逗陣的、為兒女勢小、就趁少年 、守護這片土地、累到虛累累、不過心裡真鬆懈。」

南市文化局今（11）日在許石音樂圖書，發表「2018台南Sing時代之歌」競賽首獎作品《趁少年》單曲暨MV，邀請首獎得主周志琮分享創作過程，劇團「鐵支路邊創作體」也在現場演出新戲精彩片段，展現台南音樂戲劇創意跨界合作的堅強實力，讓人看見「『台南囝仔』盧廣仲們」！

今年「台南文學季－台南Sing時代之歌」原創音樂競賽，邀集全國創作者為台南寫首歌，報名多達93件，初賽評選13件作品入圍決賽，經在11月10日在吳園舉辦決賽一決勝負，最後由周志琮的《趁少年》拿下首獎，10萬元獎金入袋之外，並由文化局製作單曲CD、拍攝歌曲MV。

周志琮表示，他有位朋友留在台南為在地有機農產打拚，很多同學選擇北上工作，但他很想念小時侯大家玩在一起的感覺，而且常說「要打拚，還是要年輕一輩的一起做，家裡面的事該換成年輕人的責任」，言談中，看到他的那份盼望，於是寫了這首歌，用一種偏唸歌方式，希望能喚起外地的台南人回鄉意念，讓台南更有活力。

《趁少年》MV由「台北電影節最佳攝影」得主張皓然擔任導演；周志琮擔任主角與朋友騎著摩托車穿梭大街小巷，藍晒圖文創園區、安平樹屋、七股沿海一帶、國聖燈塔等景點，透過詩意鏡頭呈現。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/