2018-12-10 23:28

首次上稿 22:00

更新時間 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師傅吳寶春本月初在中國上海展店，但被中國網友定調為「台獨麵包」揚言抵制，他今（10日）晚特別發聲明表示，自己「支持九二共識」，是「中國台灣」的麵包師，還說「身為中國人是我的驕傲」，此番言論遭台灣網友罵翻，不少人更嗆要拒買。最新消息傳出，吳寶春將邀準高雄市長韓國瑜，一同出席明天下午1點半的記者會，對外說明聲明的內容。

台灣知名西點麵包師傅吳寶春被中國網友評為「台獨麵包師」，疑擔憂中國市場受到影響，今晚便透過「吳寶春麥方店」臉書粉專發聲明表示，他支持「九二共識」、「兩岸一家親」，自己是一個生於「中國台灣」的麵包師，台灣是養育他的土地，「身為中國人是我的驕傲」，「兩岸一家親是我堅持不變的態度」。

吳寶春聲明一出立刻遭許多台灣網友砲轟，留言「原來在賣有意識形態的麵包」、「拜託快歸化中國籍」、「為了賺錢，向中國靠攏」、「有必要這麼跪著賺錢嗎？噁心。」、「別在台灣開店騙錢了！去對岸賣妳的吳寶春中國麵條」，更有許多人怒嗆要拒買。該聲明約在今晚6點PO出，截至晚間9點半已湧入超過5000多筆留言與5000多次分享。

據《蘋果日報》報導，吳寶春麥方店蔡姓店長受訪證實，吳寶春在上海的新店的確已經開張，至於在官方臉書發出的聲明內容，蔡姓店長則透露，吳將會在明天早上11點半於高雄店統一對外說明。

報導指出，吳寶春原本將於明早召開記者會，卻在今深夜臨時改成下午1點半，原來是為了邀請韓國瑜陪同一起召開記者會，準高雄市府發言人王淺秋也證實該消息，表示韓國瑜已經同意，至於韓為何答應陪吳寶春開記者會，王淺秋僅回應，明天記者會就會知道了。

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