觀光局邀中客來台過冬 上海宣傳飄濃濃台灣味

2018-12-10 15:12

〔記者蕭玗欣／台北報導〕觀光局今天在上海發布首支上海話台灣旅遊宣傳影片「台灣（腔）有腔調」，以「最接地氣」的方式展現台灣美食、美景及人情味，影片中帶旅客穿梭台灣大街小巷和知名旅遊景點，呈現濃濃台灣味。觀光局表示，該影片將在上海30個重要地鐵站播放，吸引上海旅客來台過冬，體驗跨年、享受溫泉、品味小鎮。

中國開放47個來台自由行城市中，以上海直飛台灣的航班最為密集，每週高達100多班次，上海旅客可以輕鬆到台灣度個週末。觀光局局長周永暉表示，旅行台灣是一種享受，希望透過這支具有話題性的宣傳影片，提醒上海民眾在選擇旅遊目的地時，別忘了距離最近、體驗最豐富的台灣。

該宣傳影片，一開始畫面快速由上海地標東方明珠切換至台北的101大樓，觀眾也跟著鏡頭進入士林夜市的蚵仔煎小吃攤，老闆一句「超好吃的哦」，緊接著是上海話「米道老靈額」（味道很好），形成兩個城市有趣的對話。之後畫面切換至著名的阿里山，隨著小火車穿梭在森林美景中，出現一句上海話「風景老漂亮額」（風景很漂亮）。

影片最後在墾丁海邊無敵海景的民宿裡，民宿老闆娘熱情招呼客人「住在海邊是不是有夠讚」，上海旅客一句「交關好」，將整個旅程「感覺非常棒、非常好」的心得完美詮釋，也是歡迎中國各地旅客趁早規劃台灣旅遊行程，親自探訪影片中出現的各地美景、美食及溫暖的人情味。

觀光局表示，在上海話中，常常拿「有腔調」一詞來形容人或事物有格調、有品味，因此拍攝團隊特別創意發想，將溫柔暖心的「台灣腔」與上海話「有腔調」結合，形成「台灣（腔）有腔調」作為這支影片的主軸。其中，選取了幾位在台灣各行各業的人物，涵蓋來台旅遊的食住行和文化，通過他們的「台灣腔」，來強化全片的記憶點，表達台灣人的熱情好客，與好吃、好玩、好看和最難能可貴的人情味。

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