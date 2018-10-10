衛武營今辦「入厝」趴 萬人湊熱鬧

衛武營今舉辦入厝趴，吸引萬人湊熱鬧。（記者陳文嬋攝）

2018-10-10 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕世界最大單一屋頂劇院衛武營國家藝術文化中心今辦「入厝」趴，13場微型表演讓民眾嚐鮮體驗，提前為週末開幕暖身，吸引上萬民眾湊熱鬧，現場人潮大排長龍，還有民眾取鏡拍婚紗照，場面熱鬧滾滾。

文化部斥資107.5億元打造衛武營，由荷蘭建築師法蘭馨·侯班設計，占地面積9.9公頃，規劃2廳2院及1座露天劇場，是世界最大單一屋頂劇院，也是南台灣第一座國家級表演藝術場館，擁有亞洲規模最大管風琴，室內能容納6000名觀眾，戶外與都會公園中央草坪連結，可容納3萬人欣賞戶外演出，將於週末開幕啟用。

衛武營今舉辦「入厝」趴，推出13場微型表演，由在地音樂劇場「唱歌集」帶來影集式音樂劇《紐約台客》、管風琴名家劉信宏舉辦管風琴演奏會等，每場演出15至30分鐘，現場人潮擠爆。

黃小姐今攜家帶眷從屏東萬丹到衛武營參觀，她直呼衛武營美麗又壯觀，南部人等了15年，終於與台北拉近距離，有了國家級藝術場館，感受城鄉差距縮短，南部不是文化沙漠，藝文發展不會輸給北部。

高雄國中老師卓小姐表示，高雄過去沒有國家級藝術場館，想看國際級演出只能上台北，很開心衛武營即將啟用，能欣賞到國際級演出，會以購票支持表演藝術團隊。

值得一提的是，歌劇院前廳展覽米龍裝置藝術、展覽廳推出歌仔戲時光機特展，南側草坪規劃戶外黃昏市集，民眾穿梭場館欣賞演出，還能集章換取小禮物，有得看又有得拿，直呼真是超開心！