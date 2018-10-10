國慶煙火今晚花蓮港登場 周邊道路下午起交管

2018-10-10 16:16

〔記者王錦義／花蓮報導〕國慶煙火今晚8點開始在花蓮港東防波堤施放，晚間7點就禁止車輛進入港區，花蓮警分局下午開始進行會場周邊交通管制；而花蓮一早陰雨綿綿，代理縣長蔡碧仲與花蓮城隍廟執事吳俞慧等人，前往花蓮港區頌念祝禱文，依循古法供奉鮮花、素果、壽桃及財帛，並執香虔心參拜，期盼今日天空作美，而下午雨勢也逐漸變小。

花蓮警分局指出，因應大批觀賞煙火人潮，活動周邊的交通管制將區分為絕對管制區及相對管制區，花蓮警分局也結合警察局及其他4個分局警力，從下午2點起陸續實施交通管制，以維護行車順暢及活動順利進行。

花蓮警分局指出，煙火施放以花蓮港為中心，施放時程自晚間8點開始，施放時間長達36分鐘，晚會則在花蓮市美崙田徑場舉行，時間從下午6時至晚間9時，人車管制區域分為「絕對管制區」及「相對管制區」，絕對管制區管制時間為下午2時至晚間10時，管制方式為管車不管人，管進不管出。

相對管制區部分，管制時間為下午5時至晚間10時，管制方式將視交通狀況彈性擴大或縮小管制路段、區域，管制時段亦視交通狀況提早或延後執行，相對管制區內之住戶與旅宿業住宿遊客將採辨證方式放行。

「絕對管制區」範圍包含花蓮市北濱外環道南、北雙向，海岸路口與文苑路口至中山橋與菁華街4巷口（含和平廣場），曙光橋至花蓮港親水遊憩區景觀橋間自行車步道，民眾觀賞場地（花蓮市美崙田徑場）周邊海岸路、民權路、民權四街、民權五街、民權六街、民權七街、民權八街及民德四街內道路。

「相對管制區」範圍包含民眾觀賞場地（花蓮市美崙田徑場）為中心（不含其周邊絕對管制道路），東至海岸路、西至中美路（不含道路）、南至民權一街（含道路）、北至順興路及民樂三街（不含道路），花蓮市中山路與海濱街至中山橋與菁華街4巷口，太平洋公園南（北）濱段。

主辦單位表示，雙十晚會周邊停車位有限，建議民眾搭乘接駁車，這次規劃5條免費市區接駁路線，自下午3時起至晚間10時行駛，包括「東大門夜市至活動現場」（每10分鐘一班）、「中山橋頭至民權五街活動會場」（每20分鐘一班）、「花蓮火車站至東大門夜市」（每15分鐘一班）、「德興運動場至東大門夜市」（每30分鐘一班）、「吉安火車站至東大門夜市」（每30分鐘一班），請民眾多加利用。