40歲自然產「國慶寶寶」 醫師：重生育保健 熟齡生育沒問題

聯醫凌晨0時01分，迎接今年首位誕生院區的「國慶寶寶」，40歲的羅姓產婦（前）順利以自然產生下女嬰，女嬰父親朱先生（後右3）都笑稱女兒「調皮」，很會挑時間。（記者周彥妤攝）

2018-10-10 14:19

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是雙十節，台北市立聯合醫院凌晨0時01分，迎接今年首位誕生院區的「國慶寶寶」，40歲的羅姓產婦順利以自然產生下女嬰，迎接第一個孩子，女嬰父親朱先生都笑稱女兒「調皮」，很會挑時間。醫師指出，醫學技術進步，只要注重生育保健，40歲以上女性想生育，不是難事也不成問題。

媽媽羅小姐受訪表示，寶寶是自己的第一胎，原本預計9日出生，沒想到剛好在10日凌晨0時01分，事前沒有擇日擇時生產，一切順其自然，寶寶也算乖，目前名字還沒取，現在都叫「妹妹」；爸爸朱先生也說，當時醫生公布出生時間，我們都很驚訝，「怎麼這麼調皮、淘氣，很會挑時間」，總之母女都平安就好。

聯醫婦產部主任林陳立指出，產婦媽媽40歲，預產期為10月7日，9日入院待產，今天凌晨0時01分於聯醫婦幼院區，以自然產方式生下女嬰，一切均安；女嬰重3140公克、身長50公分，是父母第一胎。

林陳立說，近幾年統計顯示，國慶寶寶人數已下降，過去不少父母將國慶日當作良辰吉日安排剖腹產，現今多數父母則選擇順其自然；另外，目前醫院並無安排特殊假日擇時剖腹的風氣，近來會在國慶日或特殊節日出生，一般都是自然產或臨時緊急剖腹，因此人數不僅下降，甚至少於一般日子。

針對少子女化問題，林陳立表示，全國生產數近年都是持續下降，預估今年出生兒大概僅約18萬，但值得關注的是，這幾年40歲以上生育的人數，有提高趨勢，光是這10年內，從每年不到3000人，翻倍成長至每年近9000人。

他也提到，以當今醫學技術，只要注重生育保健，40歲以上女性想生育，不是難事也不成問題，自然產也不例外，且若加上經濟條件成熟，反而值得鼓勵，只要條件充分，還是有很多成功案例可循，因此不用過度擔憂熟齡生育的問題。

林也建議，少子女化既然是國安問題，政府除了鼓勵第一胎生育，更要鼓勵生育第二胎，特別要生完第一胎者持續做產後檢查，直到準備生育第二胎，唯有鼓勵及時生育，才有助提高低迷不振的出生率。