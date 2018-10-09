陳樹菊再捐1600萬 保險受益人改為醫院

愛心菜販陳樹菊今年開始不賣菜了，將畢生積蓄捐出成立急難醫療基金，保留一棟房子供已養老。（記者黃明堂攝）

2018-10-09 20:16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東愛心菜販陳樹菊捐出現值1600萬元的儲蓄險給台東基督教醫院及馬偕醫院設立急難醫療基金，實現助貧就醫心願；這是她辛苦賣菜50多年的積蓄，幾乎傾囊行善，僅留下一棟房子終老，「積德不積財」讓她感到渾身快活！

其實，陳樹菊早在今年8月就已簽署馬偕「陳樹菊女士醫療慈愛基金」及東基「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」的捐贈同意書，但維持低調行善風格，台東縣長黃健庭獲悉後，明天將安排見證儀式，盼拋磚引玉。

這兩筆基金捐款來源是來自陳樹菊的儲蓄險，她已簽署將受益人指定為東基及馬偕，但在她身故後才會理賠入帳。

69歲的陳樹菊捐款助學行善數十年，向來認為捐款是自已歡喜甘願，不願影響別人，原本的構想也是要獨自完成助貧就醫的心願，但這次想法變了！她說，這兩筆基金已經捐給醫院，就不是她的錢了，自己沒有支配權，希望起個頭，帶動小額捐款，幫助貧困的台東人就醫。

窮到賠掉兩條命！陳樹菊經歷家人沒錢看醫生致死的切膚之痛。她說，13歲國小畢業那年，母親難產送醫，須立即手術，但父親四處籌借5000元的保証金，還沒湊足，媽媽就走了；6年後，就讀國小四年級的弟弟重病也看不起醫生，最後是班導號召同學捐款，送進台大，但已經來不及了，過世前就像非洲飢童一樣，腹部鼓脹，骨瘦如柴。

沒錢看病、痛失至親，陳樹菊從13歲開始在市場擺攤賣菜，一天幾乎工作20小時，致力擺脫貧窮人生。她說，除了要讓人家看得起，小時候就已發願有朝一日要幫助窮人看醫生。

陳樹菊說，雖然台灣早有健保，但非全額免費，光是部分負擔對很多窮人來說，仍是沈重負擔。自己在年初昏倒就醫，住院將近一個月，不計看護費用，光是繳給醫院的自付額就花掉十幾萬元，很多人連花個一兩千元看醫生，都會捨不得，有可能因此惡化賠命。

陳樹菊從13歲在台東市中央市場賣菜56年頭，今年在攤前昏倒，才決定退休。她說，賺了台東人56年的錢，所以要回饋給台東人。

這兩筆急難醫療基金的救助對象設定為設籍台東的低收、中低收或經社工評定經濟弱勢民眾，為了讓更多人受益，每人每年累計上限5萬元。

陳樹菊辛苦賣菜賺取微薄利潤，常以白飯配豆腐乳或拌醬油裹腹，省吃儉用，50年前開始買保險做為儲蓄，卻大方捐款；過去各項濟貧助學的捐款超過1000萬元，都是透過這種存錢模式捐出，現在所捐的急難醫療基金，是她最後的儲蓄險。

陳樹菊說，今年從菜攤退休後，已經沒有收入，只保有一棟房子及一些存款，但自己一天花不到100元，足夠養老了。況且現在每個月有2/3時間在高雄廟宇修行，三餐不愁吃，身體狀況也不錯，還胖了6公斤，用到錢的地方更少了。

陳樹菊說：「人生短短，來空空，去也空空；錢，還是給需要的人才有用」。

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