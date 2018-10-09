醫病》她突然昏眩癱瘓 竟是「惡性膠質母細胞瘤」釀禍

台北慈濟醫院神經外科醫師黃國烽表示，郭女士的膠質母細胞瘤達五公分，屬於第四期。（台北慈濟醫院提供）

2018-10-09 14:30

〔記者邱書昱／新北報導〕一名60多歲退休的郭女士，準備出門做志工時突然昏眩、全身癱瘓，隨即到台北慈濟醫院急診，確診腦部內腫瘤為惡性「膠質母細胞瘤」。神經外科醫師黃國烽表示，男性罹患率高於女性約1.5倍，但積極治療仍可以延長存活時間和生活品質。

郭女士在就診後經過兩週手術，已經能下床行走，黃國烽表示，郭女士的「膠質母細胞瘤」屬於第四期，腫瘤約5公分，位置接近腦部大血管，現階段給予第二階段的化學藥物防禦治療，以避免復發。

黃國烽說，「膠質母細胞瘤」好發於45歲到70歲，男性罹患率高於女性約1.5倍，並且按照生長部位、形狀及影響層面，病理分期為四個等級，等級越高腫瘤越活躍，症狀越嚴重，復發率越高，病人的預後也越差。

黃國烽指出，依據腫瘤生長壓迫的部位，患者的症狀也會有所不同，像是長在腦幹附近，會影響病人呼吸心跳，甚至認知功能、長在小腦，病人可能會有平衡感變差狀況、長在顳葉，容易引發癲癇、若靠近運動區，則容易引起手腳無力。

黃國烽提醒，頭痛、腦壓上升、看到雙重影像、難以說出自己想說的話，也都是腦瘤的可能症狀，要留意身體異狀，若發生以上症狀，且愈來愈嚴重；無論任何腦瘤，都可以透過手術、化療及放療等方式，務必盡快尋求專業醫師的診治。