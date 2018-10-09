桃園人森呼吸新去處！過嶺森林公園四季景色不同

中壢人森呼吸的好所在！過嶺森林公園四季可欣賞不同景色。（記者李容萍攝）

2018-10-09 00:11

〔記者李容萍／桃園報導〕想要就近「森」呼吸？桃園市政府農業局推動「桃花園造林計畫」，選定中壢區過嶺里2.7公頃的生態保留地，開發成為「過嶺森林公園」8日熱鬧竣工，加上中壢區老街溪河岸公園、龍岡森林公園、楊梅區和平森林公園、桃園區朝陽森林公園，市管現有5座森林公園，另有3座在規劃中，包括八德區大湳森林公園、蘆竹區海湖運動公園及大園區閒置海軍砲陣地營區都將設置森林公園。

市長鄭文燦主持竣工典禮表示，農業局推動「桃花園造林計畫」，利用保安林地、河川地、生態保留地、埤塘、水圳等種植樹木，以保留原生樹種，加入具有四季不同景觀的大型喬木作為種植原則進行綠美化，透過各種小型森林公園的設置，提供市民更多活動空間，例如利用八德棒壘球場周邊剩餘土地，種植綠林、原生水草，打造櫻花步道，並加入原生魚種七星鱧，成為生態公園，未來竹圍漁港周邊及大圳、河川地等地方，也會推動設置小型森林公園。

鄭文燦指出，剛竣工的過嶺森林公園包含南方莊園所捐贈的土地及生態保護地總面積2.7公頃，其中植樹面積1.7公頃，總經費4200萬元，保留原生樹種、睡蓮、莎草及水芋等不同植栽，另種植四季不同的喬木，讓公園在不同時節呈現不一樣的景觀；此外，增設步道、木棧道、生態池及大型草坪活動空間，可規劃舉辦小型音樂會等活動，雖然不像一般公園設置許多遊戲設施，卻保有原始生態特色，也可作為自然的生態教室。

農業局長郭承泉表示，漫步過嶺森林公園四季都有不一樣的景觀可以欣賞，在春天可以見到山櫻花綻開，接近夏天時能見到鳳凰木、黃花風鈴木、洋紅風鈴木、紫薇的鮮豔花朵，在秋冬季時能見著落羽松、楓香、青楓逐漸變色轉黃，與基地內的水池共構的景色，另外，預期將有松鼠、昆蟲等棲息。

中壢人森呼吸的好所在！過嶺森林公園四季可欣賞不同景色。（記者李容萍攝）

中壢人森呼吸的好所在！過嶺森林公園四季可欣賞不同景色。（記者李容萍攝）

中壢人森呼吸的好所在！過嶺森林公園四季可欣賞不同景色。（記者李容萍攝）