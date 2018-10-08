南美館2館20日現樣貌 觀光巡迴巴士20分鐘1班

2018-10-08 15:04

［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館1館將於17日起試營運，2館的鷹架則預計於20日落架，屆時外觀將初次亮相，而為了改善市區假日及尖鋒時段停車位一位難求的問題，代理市長李孟諺表示，以北區及中西區為主的觀光巡迴巴士，將於11月1日上路，每20分鐘一班。

南美館分為以原台南警察署為基地的1館，及位於原公11公園的2館，1館目前正在進行試營運籌備工作中，2館則仍在進行興建工程，兩館預計12月15日同時開幕，李孟諺今天視察籌備進度後，要求2館工程趕在20日落架，一旦外圍的鷹架全部拆除，2館的樣貌也將首度展現在民眾眼前。

而南美館位於中西區人口密集車流量大，假日及尖鋒時段停車格位原本就已一位難求，南美館開館後的停車問題也曾令市議員擔憂，李孟諺表示，未來南美館1館有20幾個停車格，因車位有限，僅供館方內部使用，2館有500多個停車格，將對外開放，市府並將推出觀光巡回巴士，鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具參觀市區景點。

李孟諺指出，中西區及北區有許多重要景點，觀光巡迴巴士每20分鐘一班，串連相關景點，並連結火車站與海安路地下停車場及台南轉運站，還將推出一日票，遊客可以搭乘高鐵、台鐵到台南火車站，或是將車停在附近的停車場後，轉乘觀光巡迴巴士或T-Bik到市區觀光。