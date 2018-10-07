高雄海音中心第二場「High!高雄電玩音樂趴」High翻亞洲新灣區（記者張忠義攝）

2018-10-07 23:53

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄海洋文化暨流行音樂中心小鯨魚，今晚第二場「High!高雄電玩音樂趴」，也吸引不少民眾聚集在3號小鯨魚場館，共享這場超時空、超視覺、超聽覺的熱感音樂趴，搭配著驚喜的AR體感科技互動，High翻亞洲新灣區。

今晚輪番上陣有搖滾新天團八三夭、荒山亮、亦帆、新古典室內樂團、金秀麗等卡司，音樂會將重新詮釋三國之天主題曲砍掉重練、蜀山縹緲錄主題曲虐心等電玩經典名曲。

尤其搖滾新天團八三夭擔任壓軸，現場以手機螢光棒和觀眾互動，為晚會掀起最高潮。

原住民公主金秀麗驚豔全場。（記者張忠義攝）

滾新天團八三夭擔任壓軸，現場以手機螢光棒和觀眾互動，為晚會掀起最高潮。 （記者張忠義攝）

新古典室內樂團特別挑選千本櫻、天空之城、新世紀福音戰士和we are海賊王主題曲等電玩動漫經典曲，以弦樂將觀眾帶入電玩世界。（記者張忠義攝）

青年朋友自拍留下倩影。（記者張忠義攝）

荒山亮的轟動武林，撼動全場。（記者張忠義攝）

亦帆的三天三夜，震撼３號小鯨魚館。（記者張忠義攝）

搖滾新天團八三夭抓住年輕人的口味。（記者張忠義攝）

不少民眾聚集在3號小鯨魚場館，共享這場超時空、超視覺、超聽覺的熱感音樂趴。（記者張忠義攝）