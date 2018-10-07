醫界人生》林志隆獲表揚好人好事 遭酒駕重創康復病人上台致謝

林志隆（右）獲頒台中市好人好可代表，去年遭酒駕撞成重傷的病人王俊昇特地前往致意。（記者蘇孟娟攝）

2018-10-07 15:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市今日舉行好人好事代表表揚，亞大醫院神經外主任林志隆也獲表揚，去年遭酒駕撞成重傷的清潔隊員王俊昇特地到場上台獻花致意，一度昏迷指數僅6分的他，不但奇蹟甦醒，目前已能正常工作，王俊昇說，若沒有林志隆施救，他也不會有今天，要特別向醫師表達感謝心意。

台中市政府今年表揚49名好人好事代表，其中行醫25年的林志隆2年前從北部醫院轉進霧峰區亞大醫院，投入地方醫療資源，更積極參與國際醫療義診，日前印尼大地震，甫參與國際醫療團隊前往協助歸國，因熱心基層醫療及義診獲表揚。

林志隆今日獲頒台中市好人好事代表，去年遭酒駕撞成重傷，昏迷指數一度只有6分的台中市清潔隊員王俊昇特地趕到現場上台獻花，再度向救命恩人林志隆致意。

王俊昇去年在母親節前夕上班執勤期間，遭酒駕婦人撞上並拖行50餘公尺，造成頭部重創、顱內出血昏迷不醒，因事發地正好在亞大醫院前，當時正在醫院值班的林志隆參與搬運傷者，更以最短時間將王俊昇送進開刀房搶救。

傷勢嚴重的王俊昇3天內手術兩次，昏迷指數6分的他，在家人聲聲呼喚下，奇蹟甦醒，一個月後出院，如今不但已能正常行走，更重返工作崗位。

他說，車禍的情況他已不復記憶，是清醒後聽家人敘述才知道自己傷有多重，他最感謝第一時間花6小時手術跟死神拔河的救命恩人林志隆，否則他根本沒有機會站在這裡，更現身說法見證醫師救人的意義。

對於獲表揚一事，林志隆說，以前因想助人而投入醫療志業，即使外科手術常是一開數小時的耐力戰，但只要病人健康走出醫院就不以為苦，以王俊昇為例，原本昏迷指數6的病人有6成會變植物人，甚至有9成5會因腦神經損傷而有後遺症，王俊昇一關關挺過且復原良好，就是他最大的欣慰。