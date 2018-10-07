醫訊》陪伴失智者治療 「RUN伴台灣」漫步新北

2018-10-07 13:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府今天與雙和醫院、台灣居家服務策略聯盟及失智共照中心舉行「RUN伴台灣新北場」，共有311人參加，其中48名為失智症者，路線分為6條伴走路線，透過伴走、漫步，傳達失智症者需要治療、更需要陪伴的重要性。

RUNTOMO源自2011年日本認知症協會「想和失智者一起做些什麼」的理念，並強調藥物非唯一解藥，失智症者最需要的是家人及社區的陪伴。

新北市副市長呂衛青說，新北市約有4萬失智人口，高居全台，受限失智症醫藥科技進展有限，且失智病情不可逆，對家庭是又漫長、沉重的負擔而失智症識能普遍不足，輕忽失智症對個人及家庭的影響。

新北市自2017年即結合轄內7家醫院推出全國失智症共照網，打造全國首部「樂活健腦巴士」巡迴車，由職能治療師和會跟長輩PK認知遊戲的可愛機器人，提供偏鄉長者認知篩檢、健腦保養及個別化訓練3大認知服務。

今年更擴大結合248間基層醫療診所、藥局加入「失智友善守護站」，並在8家醫院設立失智共照中心，只要經由守護站轉介至共照中心就醫，第一次看診免收掛號費。

雙和醫院副院長胡朝榮表示，失智症目前不是可以完成治癒的病，家屬最需要的照顧重點在於「陪伴」，由於失智症患者會發生認知功能障礙，且日常生活功能逐漸退化，嚴重甚至無法照顧自己，造成照顧者的負擔，因此照顧者也需要社會大眾的瞭解及支持。