醫訊》台日醫藥研討會 探討自然療法、減少依賴化學藥物

日本京都府立醫科大學醫學研究科免疫學助理教授渡邊映理以「日本芳香療法於情緒照護應用探討」為題，進行專題演講，並將日本的實務經驗傳承給台灣。（記者張忠義攝）

2018-10-07 10:57

〔記者張忠義／高雄報導〕全球自然醫學盛行，許多醫學專家證實自然療法能啟動身體自癒能力，減少對化學藥物依賴，讓人體與自然和諧共處，回歸身心靈平衡的健康形態。

對此，高雄長庚醫院與Bonnie House植享家攜手主辦「2018台日生技醫藥研討會-自然療法於情緒健康照護之應用」，今天在高雄長庚醫院醫學大樓大禮堂舉行，邀請日本與台灣情緒健康及自然療法領域專家學者，進行學術演講及經驗分享與討論。

研討會首先由前經建會主委，現任總統府國策顧問、台灣日本關係協會科技交流委員會主任委員何美玥致詞，隨後由Bonnie House植享家總經理張月園主持，邀請日本京都府立醫科大學醫學研究科免疫學助理教授渡邊映理以「日本芳香療法於情緒照護應用探討」為題，進行專題演講。

還邀請高雄長庚醫院精神科系身心醫學科吳明恭主治醫師，以臨床實務經驗分享「常見情緒疾患的診斷與治療」、高雄長庚醫院臨床心理師陳思帆，則以「常見情緒疾患的非藥物治療」分享臨床所遇的實際狀況及經驗。

最後，由高雄長庚醫院神經內科主治醫師張瓊之主持Q&A，張瓊之表示，現代人生活壓力大，經常引發許多情緒問題，邀請民眾可提問相關疑問及解決之道；此外，更邀請現場貴賓及專家學者們，以自己如何面對及排解情緒問題，現身說法供民眾參考，因有許多有趣作法，引得現場民眾笑聲不斷。

高雄長庚醫院與Bonnie House植享家攜手主辦「台日生技醫藥研討會-自然療法於情緒健康照護之應用」，邀請日本與台灣情緒健康及自然療法領域專家、學者、醫師、心理師，進行學術演講及經驗分享與討論，貴賓們會後合影。 （記者張忠義攝）

這次公益研討會吸引許多醫師、職能治療師、專科護理師、護理師、臨床心理師、政府機關人員、照護員報名參加，顯示現代人對情緒管理及健康的重視。（記者張忠義攝）

高雄長庚醫院臨床心理師陳思帆，以「常見情緒疾患的非藥物治療」分享臨床所遇的實際狀況及經驗。（記者張忠義攝）