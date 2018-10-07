酒駕又違規左轉 撞死發明獎銀牌台大生

2018-10-07

〔記者曾健銘、吳仁捷／新北報導〕又見酒駕害命！44歲男子林志憲前晚在台北市與朋友聚餐、喝酒，聚會結束後他自認還算清醒，打算自行開車返回新北市三重住處，不料途中恍神一路開到泰山區，驚覺走錯路後匆忙下高架橋，在路口違規左轉時，猛力撞上剛送完女友回家的台灣大學林姓碩士生，導致林生頭部重創不治。

前途一片光明 就此隕落

據了解，不幸殞命的23歲林生十分優秀，從小乖巧又用功，建國中學畢業後考上國立中興大學土木工程系，去年再考上台大土木工程研究所結構組攻讀碩士。不僅品學兼優，也熱中社團活動，高中時曾參加爵士音樂社與創造發明社，還曾遠赴馬來西亞參加發明比賽勇奪銀牌。原本前途一片光明的他，竟被「自以為沒問題」的醉駕駛亂開車害死。

警方調查，事故發生於前天深夜11時許，林志憲因酒後恍神，返家路上開錯路，決定從台1線高架道路下匝道，然後在泰山區新北大道五段、泰林路一段路口貪快違規左轉，當時剛載送女友返家、準備騎回台北住處的林生正好經過，看到林男的違規休旅車時已閃避不及，連人帶車被撞飛，一旁待轉區內的2輛機車也遭波及。

警、消獲報趕抵現場時，2名遭波及的騎士意識清楚，僅手腳擦傷，但頭部重創的林生鮮血直流，失去意識，被送往醫院急救。林生的父母、女友趕到醫院，見林生傷重昏迷，忍不住痛哭，得知兒子不治後，林母傷心到全身發軟，癱倒親友懷中。林父在製作筆錄時，激動痛批肇事的林男：「喝酒還開車，實在太不應該！」親友也悲慟痛罵肇事者可惡。

設計師聚餐喝酒 硬要開車

肇事林男自稱是設計師，向警方供稱，前晚與廠商、朋友在台北市萬華聚餐，席間喝了幾杯清酒，結束後覺得精神尚可，才會自行開車返家，沒想到會肇事。林男酒測值0.70，警方依過失傷害、公共危險罪將他移送法辦。