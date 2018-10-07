「夢幻客機」將席捲台灣 再多3家航空787飛台

長榮航空引進國內首架波音787-9「夢想客機」，11月起率先飛航桃園─香港航線。（圖由波音提供）

2018-10-07 14:48

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮航空引進國內首架波音787-9「夢想客機」，11月起率先飛航桃園─香港航線，即將於11月1日開航台北─奧克蘭航線的紐西蘭航空，也預計以787-9機型直飛；新加坡航空日前也宣布，明年1月1日起將以787-10直飛新加坡─台北航線。

根據波音統計，截至今年9月，787獲全球72個客戶共1390張訂單，已交付724架，包括363架787-9、6架787-10。除了長榮，飛航台灣的還有全日空、日航、韓航、泰航、新航、國航、南航、土航、法航、加航等。

目前台灣旅客已有機會搭乘787，787-9有加航台北─溫哥華、酷航新加坡─台北、泰航台北─曼谷等航線使用；全日空、南航、日航則以787-8飛航台灣。即將於11月1日開航台北的紐航，也預計以787-9直飛來台。

長榮首架787-9預計11月初開始營運載客，初期投入桃園─香港航線，第2架預定11月交機後，年底前可望擴及桃園─大阪、東京航線；第3架、第4架預計於明年交機，屆時陸續飛航澳洲與亞洲主要區域航線。

根據長榮規劃，787機隊共將引進24架，包括6架787-9今年起開始交機、18架787-10預計自明年第2季起導入，至2022年全數交機，逐步擴及歐洲維也納、阿姆斯特丹與兩岸重要航點，最後投入澳洲布里斯本航線。

隨長榮首架787-9交機，新航4日宣布班表調整計畫，新加坡─台北航線將自明年1月1日起，每天有1班改以787-10飛航，取代現有A330。根據波音統計，新航為787-10最大客戶，總計訂購49架；長榮則訂購18架。

波音表示，787型客機採用最新型GEnx引擎，減少20％燃油消耗與溫室氣體排放。787-9最大航程可7635海哩、787-10優勢則為空間更大、最大航程達6430海哩，結合省油優勢，協助航空公司開航更多新航線載客。

根據波音統計，787系列客機已飛航超過140萬架次、載客數超過2.8億人次，目前全球共計1637條航線使用787，其中已開闢210個新航點。