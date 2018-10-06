越偷越旺！ 大家排隊爭睹「被偷的芭樂王」

社頭芭樂推銷活動，大家爭睹冠軍芭樂。（記者顏宏駿攝）

2018-10-06 11:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣社頭鄉80歲農民蕭振清在參加「中部地區番石榴年度評鑑賽」前，果園遭宵小光顧，參賽的芭樂被拔個精光，他被迫拿「備用」芭樂上陣參賽，還拿下冠軍，今天「社頭農會芭樂、桂圓品嚐會」登場，結果人氣「紅不讓」，大家爭看「冠軍芭樂長怎樣？」

這起社頭芭樂史上首度「芭樂王」受害的案件，竊賊仍未抓到，田中警方表示，已經調閱多個路口監視器，正全力緝凶中。

而今天舉行的「社頭農會芭樂、桂圓品嚐會」，9點才剛登場就湧入大批的民眾，主辦單位準備鐵蛋、芭樂、霜淇淋、魚丸湯等多種點心讓來客享用，許多人都衝中「被偷的冠軍芭樂」名號而來。

溪州鄉的鄭姓芭樂農說，他一來就打聽如何買到「社頭芭樂王」的芭樂，但沒門路，人家早已賣光，但看一下農會擺出的「冠軍芭樂王」的外觀，已經很過癮，順便品嚐一下社頭芭樂。

他說，社頭跟溪州都是濁水溪黑土種植的芭樂，口感和甜度都很類似，由於有台中區農改場和農會輔導，農民技術沒話說，要種出冠軍芭樂一定要有真本事，平常照顧一定要有獨到的地方，他希望能找到「芭樂王」蕭振清，若有榮幸能相互交流一下技術。

社頭農會總幹事蕭浚表示，社頭芭樂品質保證，藉由活動把芭樂推銷出去，另外，社頭也產龍眼，農會收購溼龍眼，做成龍眼乾，成為近年最熱賣的商品。

社頭芭樂推銷活動，大家爭睹冠軍芭樂。（記者顏宏駿攝）