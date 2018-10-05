不愧是「芭樂王」！拿備用芭樂比賽 還是第1名

蕭振清以備用芭樂參賽奪冠，對此他開心表示，沒丟「芭樂王」面子。（記者陳冠備攝）

2018-10-05 20:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉芭樂農蕭振清今日參加「中部地區番石榴年度評鑑賽」，比賽前夕果園卻遭宵小光顧，把要參賽的芭樂摘光光，蕭振清只好以「備用」芭樂參賽，下午評鑑結果出爐，蕭振清以0.5分險勝，拿下個人獎冠軍，另外也跟社頭鄉參賽農友合力拿下團體組第1名，勇奪雙金。蕭振清表示，這是面子問題，拿到冠軍沒漏氣啦！

80歲的蕭振清是神農獎得主，曾獲得2次全國冠軍，更2度被總統召見，有「芭樂王」稱號，今年他獲邀由社頭鄉農會主辦的「中部地區番石榴年度評鑑賽」，將與中彰投14鄉鎮農會產銷班及頂尖果農一較高下，未料賽前發生芭樂遭竊，產生「陰謀論」，讓這次評鑑格外矚目。

蕭振清表示，本來持平常心出賽，但經本報獨家披露後，突然覺得緊張並擔心拖累大家，直到評分結果出爐，個人、團體雙雙奪冠後才鬆了一口氣，覺得不負「芭樂王」稱號，討回面子，沒有丟臉。

擔任主審的鳳山熱帶園藝試驗分所副研究員謝鴻業說，評選芭樂著重果實厚度與外觀有無病蟲害，重量則要落在410克至430克間，甜度13度是滿分，蕭振清的芭樂整體表現佳，抽3顆甜度平均達11.8度，抽6顆評選果肉也有一定厚度，品嚐風味絕佳，在個人組方面以0.5險勝得冠。

真金不怕火煉！社頭鄉代會主席翁嘉壕第一時間也趕來貼紅紙恭賀，他說，蕭振清是社頭珍珠芭樂種植始祖，多年來為社頭拿下不少冠軍，這次奪冠代表冠軍芭樂品質都一樣，不怕考驗。

冠軍芭樂遭竊，大家把矛頭指向內賊，對此田中分局朝興所所長王碩賢說，目前已掌握特定車輛，正循線追緝中。

107年度中部地區番石榴年度評鑑賽結果，第一名：社頭鄉農會果樹11班蕭振清。第二名：社頭鄉農會果樹14班蕭源豐、溪州鄉農會陳樹頭、社頭鄉農會果樹第2班劉春童。第三名：社頭鄉農會果樹13班蕭成洽、社頭鄉農會蔬菜第3班曾美惠、社頭鄉農會果樹13班陳秋陽、社頭鄉農會果樹25班傅隆禎、社頭鄉農會果樹第8班劉寬洪

團體組方面，第一名：社頭鄉農會；第二名：員林市農會、秀水鄉農會、田中鎮農會；第三名：溪州鄉農會、大村鄉農會、永靖鄉農會、花壇鄉農會、北斗鎮農會

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