770箱萬人骨骸將開箱 後代子孫快來幫忙

2018-10-05 18:54

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市萬善廟放置祭拜從清代至日治時期上萬具無主骨骸，2007年時重整將骨骸裝進大塑膠箱共770箱；今年823水災，存放骨骸的萬善同居浸水，管委會主委曾明福擔憂下層骨骸泡水，經請示後將於10月7日全數搬出檢查清理，並辦理法會，由於數量龐大，也請先人在此的朴子市民們能一同來幫忙。

曾明福說，朴子市萬善廟放置的骨骸可說是嘉義縣境內最多，有數萬具無主先人遺骸，草創於清代，1911年建廟，1988年遷建取名為「萬善廟」，2007年他接任主委後，發現數萬骨骸是用飼料袋裝置，由市民代表吳心俊等幫忙，獲得嘉義地檢署檢察官等善士協助募款2百餘萬元相助，重整安置，現有密宗師父協助設置轉經輪，平時誦經不斷，並提供藥供，讓先人安息。

曾明福說，萬善廟有許多神奇故事，曾有民眾指過世的父親托夢要「搬進萬善廟」，子孫擲筊獲三聖筊確定可進，等儀式辦完再擲筊詢問靈是否已進萬善同居，又是三聖筊；也有民眾直接載運骨灰罈來，指在田裡挖到骨骸要進廟，但擲筊就是沒獲聖筊。

朴子日新文化協會理事長陳俊哲說，3百多年前先人就來此開墾，此處歷史已久，廟宇也有特色，如龍柱是昇天姿態，並收藏兩塊日治時期由派出所所立石碑，載明為大槺榔、應菜埔無緣墓，具有歷史意義。

曾明福說，今年823淹水也淹進萬善同居內，雖然上層骨骸箱並未淹到，但位於地下室的骨骸可能都有浸水，將搬出檢查，也是這11年來首次；10月7日早上9點多密宗法師將前來進行儀式，儀式後搬運骨骸箱，法會預計午後舉辦，民眾可前來協助或祭拜先人，廟宇經費不足，若有心者也可捐助萬善同居裝設防水閘門。