柯P器官疑雲4年後又重演 林鶴明：沒看到新證據

林鶴明今天下午以總統府發言人立場回應柯文哲器官疑雲，他認為良好的政治文化應該是理性競爭。（資料照）

2018-10-04 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕最近《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲是Liar（騙子），讓柯P身陷活摘器官爭議。總統府發言人林鶴明今天以柯P前幕僚身份發文，質疑已經過了4年，卻沒有看到可以改變立場的新證據。

林鶴明今天下午曾以總統府發言人立場回應柯文哲器官疑雲，他表示良好的政治文化應該是理性競爭，不樂見在沒有證據的情形下無端指控，試圖影響民主政治。他在晚間又以前柯P前幕僚身分在臉書發文表示，4年前就曾在柯P競選團隊協助處理很多爭議事件攻防，也包含葛特曼爭議。

林鶴明表示，他記得柯P在4年前要前往參加電視辯論前，大家準備了葛特曼委任律師的回函，讓柯P能在辯論台上秀出來打臉對手。結果對手真的提出了關於器官移植的質疑，柯P也秀出信函，輿論壓倒性認為柯P成功化解外界質疑。

林鶴明質疑，已經過了4年，還是同樣的一本書，他並沒有看到任何可以改變他們4年前立場的新證據。但他也表示，相信民進黨與柯文哲的競爭，可以建立在市政議題的良性辯論上，民進黨提名人姚文智提出的許多市政議題，才是民進黨與柯P建立君子之爭的重點所在。