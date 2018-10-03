談諾獎阿諾德研究 廖俊智：能用熱水洗衣就是一例

2018-10-03 21:56

〔中央社〕跟今年諾貝爾化學獎得主阿諾德是多年好友的中研院長廖俊智受訪表示，簡單來說阿諾德的研究穩定洗衣粉中的酵素，讓民眾可用熱水洗衣，而類似的應用還可拿來做生質燃料等。

2018年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由美國學者阿諾德（Frances Arnold）、美國學者史密斯（George P. Smith）和英國學者溫特（Sir Gregory P. Winter）獲得殊榮。

其中阿諾德跟台灣中研院的研究員互動頻繁，像是阿諾德跟中研院長廖俊智就是多年好友。廖俊智今天接受電訪表示，1980年底左右，在阿諾德研究生剛畢業，當助理教授時就已經認識她了，他們可以說是同行，都是化工界的教授。

廖俊智表示，阿諾德是很認真的科學家，對科學務實上的應用有很敏銳的觸覺，會從社會上重視的大問題來想要怎麼用科學解決。

廖俊智說，阿諾德這次得獎的項目是借用演化的概念，在體外能夠改進蛋白質的性質。廖俊智解釋，一般蛋白質的演化需要經過幾億年，但經由這樣的生物技術，能夠在試管內，很快的讓蛋白質進行突變，篩選出研究人員需要的性質，這樣的技術台灣至少用了10年，目前也有很多實驗室在用。

在產業上的應用部分，廖俊智說，所有產業不管是工業生技或醫療生技都會應用蛋白質，目前大部分蛋白質的應用主要是拿天然界的蛋白質，但不見得適合在工業或醫療上有最佳的效果。

廖俊智指出，透過阿諾德研究，可以讓蛋白質的活性更加完美，且利用在人工的環境之下。廖俊智舉例，像是洗衣粉裡面常常會添加酵素，但是酵素在熱水中不容易穩定，透過阿諾德的研究，則可以讓酵素更加穩定，就可以讓民眾在熱水中洗衣服。

至於未來有無機會邀請阿諾德來台演講，甚至跟中研院進一步合作，廖俊智說，邀請阿諾德來台絕對沒有問題，就他瞭解阿諾德也開了幾間公司，也希望把她的技術商業化，這方面對台灣的生技業也會有些幫助。

除了廖俊智外，中央研究院分子生物所研究員趙裕展也曾與新科諾貝爾化學獎得主阿諾德（Frances Arnold）合作，他今天受訪解釋，阿諾德的貢獻是用結構方法改造蛋白質，開啟許多研究領域

趙裕展帶領的研究團隊，於2013年和阿諾德合作，以其電腦程式改良蛋白質的性質，增加耐熱度，進而讓纖維素、木屑等材料得以轉化為酒精，作為再生能源使用。

趙裕展解釋，蛋白質發酵時會增溫，酵素就會失效，科學家一直想讓蛋白質結構更耐熱，但傳統方法非常困難。阿諾德發展出電腦程式，整理蛋白質結構，可以計算出增加蛋白質耐熱度的方法，廣泛運用在與生物相關的領域中。她也因為卓越貢獻，獲得前美國總統歐巴馬頒發2012年美國國家技術與創新獎章。

趙裕展表示，阿諾德在學界備受尊崇，但卻非常和善，台灣研究團隊多次拜訪她，儘管非常忙碌，仍願意抽空相談，讓雙方研究合作非常順利。目前他們的團隊已經可以運用阿諾德的技術，獨立進行其他實驗。