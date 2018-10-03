醫病》老菸槍燒不止 原來心肌梗塞肺癌第4期齊發

醫師陳鴻仁指患者左上肺4公分腫瘤，經化療和免疫治療，縮小至1公分。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-03 21:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名65歲男性天天抽菸1包半，菸齡超過30年，3個月前發燒又喘個不停，右腹還長了一顆如雞蛋大小的腫瘤，輾轉就醫都無法改善，最後才發現同時罹患心肌梗塞和肺癌，而且已經第4期，癌轉移到腎上腺和腹腔肌肉。

中國醫藥大學附設醫院胸腔內科醫師陳鴻仁指出，這名患者發燒不止，原以為右腹腫瘤膿瘍，就醫外院引流無效，後來發現有心肌梗塞，冠狀動脈硬化狹窄而裝支架，還是持續發燒、呼吸喘。

最後患者轉院再進一步檢查，確診罹患肺腺癌第4期，左上肺有4公分腫瘤，並轉移到腎上腺，和比較少見的右側腹腔肌肉層，經化療和免疫藥物治療，1週後退燒，腹部腫瘤也逐漸縮小到摸不到，38天後肺部腫瘤也縮小至1公分，不再喘吁吁。

陳鴻仁說，肺癌第4期難開刀，治療除了化療，還有標靶和免疫療法，而抽菸族群大多對標靶治療的效果不佳，患者如果只有化療，存活約一年，合併免疫藥物治後，效果良好，每3週須治療1次，建議持續1、2年，但免疫療法要自費。

陳鴻仁指出，抽菸傷心害肺，這名患者都驗證了，心肌梗塞和肺癌齊發，現在已經戒菸，但也悔不當初，他提醒，吸菸容易引起氣喘、肺癌、心臟病及中風等疾病，癮君子應即早戒菸。

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