一甲子幼兒園轉型社區照顧中心 竹縣新豐長照2.0啟動

2018-10-03 17:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣逾一甲子歷史的新豐天主堂附設博愛幼兒園，是許多當地人的童年記憶，去年底遷園後空間閒置，由天主教仁慈醫院進駐轉型，從教育幼兒轉型為照顧長者，成為新豐鄉第一個社區整體照顧服務中心，正式啟動新豐地區的長照2.0計畫。

新豐鄉社區整體照顧服務體系聯合啟用典禮，由平均年齡80歲的長者擊鼓表演熱鬧揭開序幕，接著行教會祝福禮後，由縣府社會處長李國祿、衛生局長殷東成、仁慈醫院院長張達人和地方人士共同揭牌，現場設有闖關小遊戲、失智症電影院活動、照顧者咖啡等多樣活動。

仁慈醫院表示，新豐天主堂附設博愛幼兒園1954年10月創立，新豐鄉山崎地區許多鄉親曾經就讀，是當地人的共同記憶。今天有照顧者的孩子曾經就讀該園，回到熟悉的地方，見證教會從教育幼兒到照顧長者，滿懷感恩。

仁慈醫院2017年獲衛生福利部遴選為「新竹縣失智共同照護中心」主責醫院，今年獲新竹縣政府肯定，核准成立「新豐鄉社區整體照顧體系」，串連瑞興、福興等社區共同提供長照2.0-ABC服務，以醫養合一雙向整合模式，讓新豐、湖口地區鄉親可直接且就近接受完整的長照2.0創新服務。

張達人表示，政府因應人口老化推行長照2.0計畫，以期提供從支持家庭、居家、社區到住宿式照顧的多元連續性服務，普及建立以社區為基礎的照顧服務體系，提升需求者與照顧者的生活品質，落實在地老化精神。

新豐鄉長照服務整合中心提供資源連結、照顧管理、健康促進活動、社會參與活動、共餐服務、預防及延緩失能服務等，諮詢電話：0983-032587仁慈醫院張組長。

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