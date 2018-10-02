明天各地早晚偏涼 「康芮」週四、五帶來中颱程度影響

明天受東北風影響，東北部降雨機率稍增，全台各地日夜溫差大。（資料照，記者羅沛德攝）

2018-10-02 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（10月3日）天受東北風影響，東北部降雨機率稍增，全台各地日夜溫差大；強颱「康芮」直接侵台機率低，預計週四、週五對台影響最大，屆時影響相當於中颱強度。

今年第25號強烈颱風「康芮」，今天下午2點位於鵝鑾鼻東南東方1250公里的海面上，未來仍朝西北方移動，暴風圈直接影響台灣本島機率低。預計週四、週五最接近台灣東北部時，對台灣北部、東北部的影響相當於中度颱風強度。

中央氣象局預報，明天天氣仍然受到東北風影響，水氣較昨日稍增，東半部、北部山區、迎風面北部地區降雨機率都提升，可能有局部短暫雨，中部山區及南部地區可能有午後局部短暫陣雨。

溫度方面，各地日夜溫差大，清晨、深夜偏涼，清晨低溫約20至22度，白天高溫則有26至29度，早出晚歸的民眾記得多帶一件外套出門。

紫外線方面，僅有花蓮縣、台東縣、澎湖縣為紫外線指數8至10的「過量級」，其餘縣市皆為紫外線指出6至7的「高量級」，民眾出外應做好防曬準備，上午10點至下午2點儘量不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明日清晨中部以南因風速較弱，容易有細懸浮微粒累積，下午因康芮颱風外圍環流逐漸接近，東北風增強，使得雲嘉南沿海地區風力偏強，地表易有揚塵現象，空品較為不佳。馬祖、金門地區為對所有族群不健康的「紅色警示」，中部、雲嘉南、高屏、澎湖地區為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，北部、竹苗、宜蘭地區為「普通」，花東地區為「良好」。

另外，中央氣象局今（2日）晚9點40分也對18縣市發布強風警報，包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣與澎湖縣，提醒明天這些縣市的民眾注意。

《天氣風險公司》指出，週五下半天會是強颱「康芮」最靠近台灣的時候，週六上午起影響的程度漸小，週日就會回到穩定的典型東北風的天氣型態。