生態浩劫！道路拓寬封斷水路 林園濕地公園人工湖乾涸

林園濕地公園人工湖昨天已恢復正常水位。（記者洪臣宏攝）

2018-10-02 18:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市新工處進行林園區半廍路拓寬工程，施工單位在不知情下封斷林園濕地公園人工湖水路，造成人工湖乾涸，包括倒立水母等生物全數消失，同時也暴露出古潟湖面臨缺水隱憂，地方保育人士疾呼高雄府正視百年生態區存亡。

林園濕地公園人工湖上週三突然乾涸，民眾爭相捕撈湖內石斑、豆仔魚，也聚集大批水鳥爭食，連同倒立水母等水中生物一夕消失，居民不明所以，還有人打到1999詢問。

經養工處、新工處等單位會勘，查為新工處正施作半廍路15米拓寬工程，施工單位雖按圖施作，卻也封斷了養殖水進入人工湖水路，湖水迅速蒸發以致乾涸，事後雖亡羊補牢，開闢土溝引水，人工湖昨天恢復正常水位，卻也暴露出新隱憂。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，目前養殖水都是從北向南流進潟湖，維持濕地生態所需，半廍路拓寬工程將施作箱涵收納養殖水，並由東向西從港埔溪排入大海，卻沒有留下將養殖水引進潟湖的水路，恐造成潟湖內紅樹林、倒立水母等生物生存危機。

養工處說，人工湖乾涸事件後已經注意到此問題，9日將邀請新工處、水利局、林園區紅樹林保育學會、養殖業者等相關單位會勘，一定會解決潟湖水路問題，這在技術上不難解決，否則對濕地生態將造成重大影響。

林園濕地公園古潟湖的海茄苳在此生長超過150年，高雄府開闢為溼地公園後，意外吸引倒立水母駐足，成為全國唯一「水母湖」，為林園區知名的觀光特色，正值天氣轉涼潟湖水母逐日增加，準備進入高峰期。

蘇文華說，人工湖恢復水位後吳郭魚馬上現身，他認為林園養殖溝渠內蘊藏許多水螅體，倒立水母很快又會出現。