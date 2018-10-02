東華原住民語言學習中心揭牌 搶救2瀕危原民語

東華大學原住民語言學習中心正式揭牌啟用，陸續開設6種族語課程，其中包括面臨「瀕危語言」的撒奇萊雅語及噶瑪蘭族語。（記者王峻祺翻攝）

2018-10-02 15:28

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學原住民語言學習中心揭牌啟用，陸續開設6種族語課程，其中包括面臨「瀕危語言」的撒奇萊雅語及噶瑪蘭族語。中心主任李佩容指出，瀕危語言只要有1學員報名即受理開班，且身分不限，歡迎對族語傳承有興趣的民眾加入。

原住民族委員會今年落實原住民族語言發展法，依據教育部發布原住民族語言師資培育計畫，8月份起相繼在全國7間大專院校開設原住民族學習語言中心，東華大學原住民族語言花蓮學習中心與全台其他6所大學族語中心，均由原民會提供經費補助，盼將族語教育推廣工作向前推進。

中心主任李佩容說，東華原住民語言學習中心課程採3學期循環開班制，族語課程包含阿美語、布農語、太魯閣族語、賽德克語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭族語等6種在地語言，並分初、中、中高及高級4個級別。

她強調，其中撒奇萊雅語與噶瑪蘭族語屬瀕危語言，只要有一名學員報名即受理開班，盼能解決原住民族瀕危語言所面臨的「傳承危險」處境，而自本學期起，原住民族語言學習中心已針對族語學習班、族語學分班及專業知能課程20學分班進行招生，共計開出7班、近200人報名。

李佩容說，合格族語師資培訓不易，中心成立最大目的，就是提供社會大眾修習族語場域，鼓勵取得認證，成為原住民族語正式老師，為族語復振及推展注入新血，搶救瀕危語言並解決師資斷層。

原民會今年也同步推動國內首創師徒制族語學習，搶救原住民族瀕危語言，目前全台原住民族語言就有16族、42種方言別，其中卑南語、賽夏語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、拉阿魯哇語、卡那卡那富語、茂林魯凱語、萬山魯凱語、多納魯凱語等10種屬於瀕危語言。