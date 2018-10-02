驚！慢性下呼吸道疾病死亡率 南投居全台首位

2018-10-02 14:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長林明溱為捍衛縣民權益，打算向台中火力發電廠提出行政訴訟，為因空污受害者家屬求償的動作，也讓人意外發現除了肺癌及肺腺癌以外，南投縣連「慢性下呼吸道疾病」死亡率，竟然也高居全台首位，且均與細懸浮微粒（pm2.5）等危險因子有關，顯見不良的空氣對縣民健康的危害，不可謂不大！

南投縣以好山好水發展觀光著稱，曾幾何時，想要呼吸新鮮的空氣，竟變成一種奢求？據環保署資料，南投縣去年1整年空氣品質不佳的程度，高居全國第4名，且1年當中有44天空氣品質屬於「相當惡劣」的程度，林明溱將苗頭指向台中火力發電廠是罪魁禍首，其每天燃燒生煤量1萬6千噸，係全縣燃燒量1.6噸的萬倍之多，讓南投縣民宛如處於慢性自殺的環境，並非危言聳聽。

事實上，南投縣去年除了肺癌及肺腺癌死亡人數達241人，高居全國之冠以外，衛福部最新的資料也顯示，去年南投縣總死亡人數4981人之中，有268人死於「慢性下呼吸道疾病」，平均每千人便有53人因此亡命，實令人膽顫心驚！

衛福部南投醫院胸腔科主任施志宏指出，「慢性下呼吸道疾病」指的是侵犯氣管、支氣管及肺部的疾病，如氣喘、肺阻塞（COPD）、支氣管擴張等，包括抽菸或如粉塵、細懸浮微粒、空氣污染、有害煙霧或化學物質，都是可能引發疾病的危險因子，嚴重者，便可能衍生成肺癌或肺腺癌。

南投縣衛生局長黃昭郎分析表示，南投縣人口老化程度居全國第3名，老人家除了機能退化以外，抵抗力、免疫力也都在下降，極可能是「慢性下呼吸道疾病」死亡率居冠的主因。

時下心肺功能檢查的儀器相當多，包括X光照射、低劑量電腦斷層掃描等，衛生局除建議民眾自我健檢以外，也應養成隨手查詢空氣品質指標（AQI）即時監測資料的習慣，減少曝露在空品不佳的環境，讓本身健康有更好的保障。