永安漁港海螺文化體驗園區招標 預計年底前開工

新屋永安漁港的海螺文化體驗園區已完成工程細部設計。（記者李容萍翻攝）

2018-10-01 23:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程局辦理「永安漁港整體規劃暨海螺文化體驗園區工程」細部設計已完成，規劃設計金額917萬6000元、工程經費預估4億餘元，工程近日將上網招標，採最有利標，希望廣招優秀營造團隊來參與投標，並在今年底前動工。

新工處指出，「永安漁港」號稱全台唯一客家漁港，擁有牽罟、吹海螺及石塭捕魚等傳統客庄捕魚文化，市府計畫以「海螺」整體規畫永安漁港及周邊面積近30公頃基地打造客家觀光漁港，園區將把牽罟、吹海螺及石塭捕魚等傳統客家的捕魚文化，透過文化園區的建置，讓客家文化透過體驗、展示、教育等方式傳承、發揚。

海螺文化體驗園區整體面積達5.6公頃，海螺館外觀以「海螺」為造型，象徵客家補魚「吹海螺」（噴都）的意象，內部將設置文化展覽空間、多功能小講堂、輕食商店、辦公空間等，上層將設置半戶外觀景平台，讓民眾欣賞永安漁港夕陽。

另外，園區的戶外領域未來將規劃設置地景公共藝術，讓永安漁港不只是漁港，也是亮眼的藝術園區，扮演發展觀光產業的重要角色。

今年4月海螺文化體驗園區在委託規劃設計案決標後，被踢爆設計疑似抄襲英國東倫敦大學學生放在IG上的作品，引議論，市府慎重其事，委由建築師公會開2次鑑定會議，事隔1個多月，判定「沒有涉及抄襲」後，新工處才著手後續細部設計和工程招標事宜，只希望這棟極具地標性的建築物能早日完工。

新屋永安漁港的海螺文化體驗園區已完成工程細部設計。（記者李容萍翻攝）

新屋永安漁港的海螺文化體驗園區已完成工程細部設計。（記者李容萍翻攝）