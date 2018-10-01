住宅補貼減輕租屋負擔 男子偽造租賃契約狂領19萬元補助

2018-10-01 21:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市住宅補貼開辦至今已11年，申請戶從最初的800戶成長到1萬戶，卻有李姓男子持偽造的租賃契約，多次向市府申請租金補貼，得手金額達19萬6360元，直到去年房東收到市府地方稅務局的補稅通知才被戳破，李男因此吃上偽造文書罪，被桃園地院法官判處應執行有期徒刑3個月，如易科罰金得付出9萬元代價，而過去所領得的補貼也都將被追繳。

桃園市住宅補貼從2007年開辦，判決指出，李男於2011年租屋而居，與房東簽定租賃契約，租期從2011年11月10日至2012年11月9日止，但因繳不起房租，住沒多久就搬走，後因得知有住宅補貼方案，竟變造所持有的租賃契約，把租期改為2011年12月10日至2014年12月31日，連續3年向市府申請租屋補貼，總計得手10萬8360元；食髓知味之下，李男又於2014年、2015年、2016年，以相同手法申請租屋補貼共計8萬8000元，直到房東接到稅務局補稅通知，李男行徑才被發現。

房東指證，曾於2011年11月起將房子租給李男，但李男住沒多久，就因繳不起房租搬走，收到補稅通知感覺莫名其妙，向相關單位反映後查出原來是李男持偽造租賃契約申請補助，而李男也坦承犯行，桃園地院法官審結依偽造文書罪，判處李男應執行有期徒刑3個月，如易科罰金，李男得付出9萬元代價，過去所領得的補貼也都將被追繳。