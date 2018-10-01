強颱康芮近台不排除發海警 最新全球預測路徑曝光！

中央氣象局表示，康芮颱風若暴風圈在週五、週六掃過台灣北部近海，不排除發布海上颱風警報，週五將是對台灣影響最劇烈的時候。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-01 21:57

首次上稿：20:15

更新時間：21:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，康芮颱風已轉為強颱，預估可能週五、週六暴風圈會掃過台灣北部近海，到時不排除發布海上颱風警報；另也有可能北轉日本，並在週四、週五最靠近台灣。國家災害防救科技中心（NCDR）則統整各國預測，各國路徑預測大致相同，認為康芮會往宮古島方向前近。

根據氣象局最新資料顯示，強颱「康芮」中心氣壓920百帕，今天晚間8點的中心位置在北緯16.80度，東經134.30度，即在鵝鑾鼻東南東方約1600公里海面上，7級暴風圈半徑250公里，10級風半徑80公里，近中心最大風速每秒53公尺，以每小時17公里速度，向西北進行。

「觀氣象看天氣」臉書粉專今天午間PO文表示：「康芮開眼強度續升，持續朝中颱上限、強颱邁進；預計於10/3~10/4來到琉球東南方海域時，北轉的角度將是侵台程度大小的關鍵」！

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（1日）在推特中指出，康芮颱風在菲律賓海面上持續增強，預測在本週末從中國東部一路往上威脅韓國與日本。

美軍聯合颱風警報中心對康芮颱風發布紅色警示，並預測台灣東北部可能在5日壟罩在康芮的7級陣風範圍內。

國家災害防救科技中心則統整各國預測，到下午2點為止，各國氣象單位與氣象局看法趨於一致，大都認為康芮將往琉球南方海域、也就是宮古島方向移動，但由於預報仍有不確定性，預計要週三才會比較明朗，提醒民眾要隨時注意氣象局最新資訊。

Typhoon #KongRey continues to strengthen over the Philippine Sea. Typhoon will threaten areas from eastern #China to #SouthKorea and #Japan this weekend. pic.twitter.com/cLx2nktdNJ — Jason Nicholls （@jnmet） 2018年10月1日

美軍聯合颱風警報中心推估未來康芮颱風的路徑。（圖擷取自JTWC）