強颱康芮近台不排除發海警 最新全球預測路徑曝光！

2018-10-01 21:57

首次上稿:20:15

更新時間:21:57

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局表示,康芮颱風已轉為強颱,預估可能週五、週六暴風圈會掃過台灣北部近海,到時不排除發布海上颱風警報;另也有可能北轉日本,並在週四、週五最靠近台灣。國家災害防救科技中心(NCDR)則統整各國預測,各國路徑預測大致相同,認為康芮會往宮古島方向前近。

根據氣象局最新資料顯示,強颱「康芮」中心氣壓920百帕,今天晚間8點的中心位置在北緯16.80度,東經134.30度,即在鵝鑾鼻東南東方約1600公里海面上,7級暴風圈半徑250公里,10級風半徑80公里,近中心最大風速每秒53公尺,以每小時17公里速度,向西北進行。

「觀氣象看天氣」臉書粉專今天午間PO文表示:「康芮開眼強度續升,持續朝中颱上限、強颱邁進;預計於10/3~10/4來到琉球東南方海域時,北轉的角度將是侵台程度大小的關鍵」!

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(1日)在推特中指出,康芮颱風在菲律賓海面上持續增強,預測在本週末從中國東部一路往上威脅韓國與日本。

美軍聯合颱風警報中心對康芮颱風發布紅色警示,並預測台灣東北部可能在5日壟罩在康芮的7級陣風範圍內。

國家災害防救科技中心則統整各國預測,到下午2點為止,各國氣象單位與氣象局看法趨於一致,大都認為康芮將往琉球南方海域、也就是宮古島方向移動,但由於預報仍有不確定性,預計要週三才會比較明朗,提醒民眾要隨時注意氣象局最新資訊。

Typhoon #KongRey continues to strengthen over the Philippine Sea. Typhoon will threaten areas from eastern #China to #SouthKorea and #Japan this weekend. pic.twitter.com/cLx2nktdNJ