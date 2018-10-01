大考中心建議新增英語口說測驗 學者、家長憂師資與公平

2018-10-01 12:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部召開英語力推動會議，其中由大考中心建議，未來新增高中英語口說測驗，主因是預測中國北京2、3年內就會執行，台灣若要提升學子英語力，不能落後；家長、學者多贊同執政方向，但擔憂也不少，如公平性、師資教育等，而城鄉差距更將是未來關鍵，須更謹慎討論以及配套因應。

大考中心主任劉孟奇表示，中國的高考採各省份出題，掌握到北京預計2、3年內，就要推動英語口說的大學入學考試，而香港則在多年前就已推動，台灣若要衝國際競爭力，英語能力恐不能落後，且在考試領導教學的現況下，提議推英語口試，可帶動高中教學改變。

有關英語口說測驗，劉孟奇說，香港是直接面對面考試，4人一桌，根據考題進行溝通互動，一旁則有主考官巡視、直接打分數；現行也有托福等英檢機構早就在執行英語口說測驗，採電腦錄音，考生回答後後續評分，北京擬採行，未來台灣要施行，也會採取錄音評分方式。

劉孟奇表示，在模擬下，台灣約5年即可建構英語口說測驗，但須打造全國一致的標準試場，數量需達300到500間，費用更需20、30億元，需國家政策執行的決心才能推動，未來若施行，會考慮跟英文聽力，或考慮學科能力測驗等合併執行，不增加考生更多考試天數負擔。

大學招生委員會聯合會執行秘書、清華大學教務長戴念華表示，提升英語力很重要，但高中端是否有足夠師資則有待商榷，如何訓練語法、糾正口音等都需考量，但預期實施後，大學生排斥英文授課的情況可下降。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳福濱說，台灣孩子的英語力最弱的地方就是口說，為了競爭力，該做的事情支持政府去做，但仍要呼籲，一旦考量升學，家長恐擔心「公平性」，希望考試設計須更好，免除家長擔憂。

台灣科技大學應用外語系助理教授黃玟君說，若英語口說測驗在大學入學採計上，仍如英聽般自由參採，恐怕效益不大；而口說需花費大量人力，如何評分更是問題，有的老師重視口音，有的重視文法，有的重視流暢，自己則強調溝通，沒有標準答案，擔憂也是執行難題之一，也需考量現行高中教師能否做好口說教育，強調此施政方向雖好，但須重長計議。

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，推口說測驗可帶動高中課程死背趨勢，讓語言教育更務實，自己希望「全台人民都會講一點英語」，高中生畢業至少能會講7、8分鐘最好，至於偏鄉問題，則應全力投注外籍師資等資源，或用遠距教學等配套，不應受限偏鄉而就不去執行正確的事。