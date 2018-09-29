Uber租賃業合作有無違法 法部指交部須自行釐清

2018-09-29 23:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕由10個計程車相關公會、工會、協會組成的台灣計程車產業發展聯盟，日前抗議交通部放任Uber無限制增加營業車輛，透過代僱駕駛模式，侵蝕原本計程車業市場。交通部日前特別發文詢問法務部，租賃車代僱駕駛是否有違反公路法疑慮，法務部上週回文指出，交通部應去查閱早年公路法設置沿革及目的，自行解釋汽車運輸業管理規則中代僱駕駛規定，是否有違反公路法。交通部表示，目前正調閱民國6、70年公文卷宗，尚需時間才能釐清，確認現在UBER與租賃車合作，以代僱駕駛載客模式有無牴觸母法。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，上個月已經拜會過交通部討論相關問題，但交通部自己的法規解釋不清，竟還要去詢問法部務，就代表裡面一定有文章，而交通部現在給人的感覺就是想拖時間；現在已經收到消息，10月10日國慶當天有許多計程車駕駛要自發性去上街繞行，如果10月再沒有答案的話，10月底至11月初這兩個禮拜，計程車一定會集結，大規模上街頭抗議。

鄭力嘉表示，代僱駕駛像是公司老闆或外國人士來台要用車時，確實有這方面需求，計程車業也是可以接受；但是做為客運業使用就一定有問題，畢竟租賃車並沒有載運旅客的業別，呼籲交通部不要因為多年來都這樣做，就認為這是對的事情。畢竟UBER與租賃車合作後，由於租賃車並無牌照總量管制，數量幾乎是每個月增加千輛，且它做的事情跟計程車一樣，已經嚴重侵蝕到合法計程車市場，影響駕駛生計；這樣增加下去，一定會連租賃車駕駛都吃不飽，最終結果就是兩個業別都要找交通部抗議。