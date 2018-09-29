潭美颱風襲日 多家航空明往返日本航班異動

受到潭美颱風襲日影響，大阪關西機場預計明日早上關閉機場跑道，多家航空都已宣布將取消大阪航班。圖為華航飛機。（資料照，桃園機場提供）

2018-09-29 19:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到潭美颱風襲日影響，大阪關西機場預計明日早上關閉機場跑道，多家航空都已宣布將取消大阪航班。

長榮航空

明日桃園－大阪、高雄－大阪航班全數取消。

桃園－沖繩沖繩BR112/BR113航班，機型由A321-200放大為777-300ER。

桃園－成田BR196/195航班提前1小時起飛。

松山－羽田BR190航班，延後至10月1日上午7點10起飛。

10月1日桃園－大阪BR180、BR179航班，機型由A321-200放大為777-300ER。

羽田－松山BR189航班，將延遲1小時15分起飛。

松山－虹橋BR772航班，延遲1小時起飛。

最新航班異動訊息，旅客可至長榮航空網站或利用EVA Mobile APP查詢。

中華航空

桃園－大阪CI156/157、CI172/173航班，高雄－大阪CI166/167航班；桃園－高松CI178/179航班將取消。

大阪－桃園CI159航班維持營運。

另外，明日桃園－鹿兒島CI118/119航班、桃園－關西大阪CI158航班、桃園－名古屋CI150航班將延後起飛。

旅客可於華航官網查詢航班動態，或下載華航APP、登錄行動簡訊通知，掌握最新航班動態。

台灣虎航

明日IT284高雄－大阪、IT211大阪－桃園、IT8268/IT8269高雄－名古屋等航班將取消；另外，IT230桃園－沖繩航班延後至8點25起飛。

IT231沖繩－桃園航班延後至上午11點45分起飛，但受限於那霸機場設施限制，提醒旅客需於8點10分至9點30分間完成報到手續。

IT200桃園－東京成田提前至5點20分起飛、IT201東京成田－桃園提前至上午10點35起飛。

IT210桃園－大阪提前至清晨4點30分起飛、IT285 大阪－高雄提前至9點05分起飛。

IT214桃園－岡山提前至上午9點25分起飛、IT215岡山－桃園提前至下午1點50分起飛。

IT240桃園－福岡提前至清晨5點15起飛、IT241福岡－桃園提前至上午9點25分起飛。

IT202桃園－東京成田提前至中午12點05分起飛、IT203東京成田－桃園提前至下午5點30分起飛。



IT8246桃園－佐賀提前至清晨6點5分起飛、IT8247佐賀－桃園提前至上午10點30分起。

IT206桃園－名古屋延後至10月1日上午6點15分起飛、IT207名古屋－桃園延後至10月1日上午11點起飛。

IT212桃園－大阪關西延後至10月1日上午11點25起飛，航班編號改為IT9212、IT213大阪－桃園延後至10月1日下午4點起飛，航班編號改為IT9213。