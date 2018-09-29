台南虱目魚文化節開幕 將軍虱目魚大餐打頭陣

2018-09-29 16:12

〔記者楊金城／台南報導〕將軍區公所今天在馬沙溝舉辦「思慕將軍、嗨現活力」將軍虱目魚產業文化活動，為2018台南風目魚文化節開幕打頭陣，虱目魚大餐席開51桌，也有親子剝蚵、串蚵殼體驗和農特產品展售會，十分熱鬧。

台南市副市長許漢卿、農業局代理局長李建裕說，舉辦台南風目魚文化節7年來年年受歡迎，除了行銷台南虱目魚，呼籲民眾多吃肥美營養的虱目魚，更希望從虱目魚帶動地方產業、觀光文化發展，地方創生，才能發展地方繁榮。

台南虱目魚養殖面積約5千公頃，主要產地在北門、將軍、學甲、七股和安南區，年產量約2.6萬公噸，年產值約22億元，都是全台第一，目前已進入產季。

將軍虱目魚節今天在將軍區馬沙溝登場，將軍公所推出漁村寫生比賽、汽球魚造型DIY、串蚵殼及剝蚵肉、草編、吹糖體驗，不少親子玩得相當開心，還有免費的海鮮品嘗，也帶領遊客暢遊熱門景點馬沙溝3D彩繪村，對漁村文化有更深入的了解。

虱目魚大餐端上虱目魚五柳枝、虱目魚西瓜綿、三明治與三杯虱目魚香腸等10道佳餚，在樂團表演、將軍國小「虱目魚說唱」下，餐會吃得更開心。

台南風目魚文化節接下來由10月6日「虱」情畫意、愛戀北門、10月13日「唸戀學甲虱目魚輕旅行」、10月20日「思慕安南、魚樂台江」、10月27日七股「思慕魚鄉遊七GO」接棒舉辦。