豐原鎮清宮謁祖徒步進香 顏清標背媽祖「回娘家」

豐原鎮清宮媽祖今晚抵達鎮瀾宮安座。（記者張軒哲攝）

2018-09-28 20:29

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原鎮清宮「主委鬧雙包」紛爭仍未平歇，今天舉辦為期3天的大甲謁祖徒步進香，行前一度傳出雙方動員拚輸贏，警方出動50名警力到場維安。祖廟鎮瀾宮董監事專程來接分靈媽祖，董事長顏清標、副董事長鄭銘坤親自恭迎媽祖起駕，在兩人坐鎮下，活動平和順利，進香隊伍今晚7點多抵達鎮瀾宮安座。

鎮清宮是鎮瀾宮分靈的廟宇，顏清標率董監事來接分靈媽祖「回娘家」。廟方以竹製神龕取代鑾轎，在開基媽與鑑醮媽安座後，在三聲起馬炮後，由顏清標、王涼洲背起媽祖神龕，在大批信眾簇擁下，緩緩出廟，徒步向大甲出發進香，近千信眾也隨駕啟程。

鎮清宮最近傳出主委鬧雙包，連謁祖徒步進香也有9月及10月兩場，信眾一頭霧水。王涼洲坦言，今年管委會有糾紛，產生不同意見，這次進香活動是在農曆正月初一擲筊，有得到媽祖應允及委員見證。

顏清標說，媽祖庇佑天氣晴朗舒爽，今年謁祖進香，媽祖沒乘坐大轎，改用背的，別具意義，主委王涼洲很虔誠，大家都是媽祖信徒，有什麼紛爭，到此為止。他說，大家要一片和氣，媽祖最慈悲，很疼惜信徒，要做好的模範。鄭銘坤也附和說，媽祖是大家的，大家來信仰，如同今年進香主題「付出」一樣，大家都來付出。