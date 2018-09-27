竹市啟動SBIR簽約行動 27家地方型產業獲補助2512萬

2018-09-27 17:29

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府今年度地方型SBIR補助，有51家廠商提出申請，有27家廠商獲選，今天由副市長沈慧虹代表市府與廠商簽約，今年補助的地方產業以綠能智慧經濟和物聯網、雲端系統及AI人工智慧等科技，且有超過9成廠商獲補助金額90萬元以上，更有7家廠商獲全額補助100萬元，期盼提升中小企業的創新研發能量，帶領產業成功升級與轉型。

沈慧虹說，新竹市的SBIR計畫已邁入第6年，今年獲補助業者研發領域有物聯網、雲端系統、AI技術及綠能科技等領域，竹市是個年輕人很多的城市，青創、新創業者在事業起步時非常艱辛，市府希望給予在地中小企業支持，讓年輕人在工業4.0的三明治時代成長茁壯。

沈慧虹說，今年市府共投入2512萬餘元支持創業，讓創業者不僅有勇氣、有夢想、也有子彈，「小March也能變成大Benz」，成為竹市驕傲的亮點。

產發處表示，今年獲100萬元全額補助廠商「創玖科技股份有限公司」，針對目前發展瓶頸的太陽能產業，開發一套全方位物聯網系統，透過穩定、省電的無線傳輸方式，完成電力數據的採集，除太陽能領域，也可應用在農業、水養殖、馬達監控、電力監控等產業。

此外，台灣智能製造股份有限公司也開發精釀啤酒釀造系統計畫，研發一體化煮沸、發酵、冷卻、制冷槽體技術及智能化精釀啤酒配方系統，販售客製化精釀啤酒釀造設備，提供自製精釀啤酒服務，讓消費者在家就可自釀啤酒飲用，如同煮咖啡般簡單，增添生活樂趣。

產發處表示，SBIR計畫開辦6年來已補助超過180家廠商，發明專利及新型設計專利超過170件，今年更帶動中小企業自籌投入研究經費超過3500萬元，期待透過強化核心技術及服務創新能力，提升產業競爭力。