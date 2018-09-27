這些事這些人》一市改建：期待可用50年的公共建設

2018-09-27 13:08

〔記者簡亭宇／台北報導〕

營運超過40年的第一果菜市場，用昏暗老舊的環境供應每天台北市必須的蔬果，一市改建的迫切性，只要親眼看見就能深刻體會，現場悶熱、空氣品質差，有機廢棄物更顯得市場髒亂，甚至連每天在此工作的理貨員都沒有自己的桌椅，但即便再辛苦，一市超過5000人的從業人員，每天都在凌晨準時開工，開啟一整晚戰爭般的行程。

提起吵得沸沸揚揚的改建案，現場在一市工作的各角色人員都有自己想表達的心聲，承銷人張先生說：「希望能改成現代建築，空間挑高才能讓空氣流通，現在每天產生的垃圾菜葉也要用現代化的設計去處理，不然像現在這樣，每天堆在一起又爛又臭又生蚊蟲。」而零銷商周小姐則是反映冷凍倉儲根本不敷使用，必須要跟其他攤商借急才有地方放，說到此更無奈表示，有時候甚至乾脆貨進少一點，少賺一點，沒貨就算了。

縱有許多理想建設，但礙於先天上整體基地面積不足的侷限跟現制下，改建設備只能釐出優先順序，滿足最重要建設需求，北農總經理吳音寧說：「拍賣是一市最重要的核心業務，也是我們最大的功能，因此要先確認賣場空間後，再來確保零批場、員工辦公室等空間，我們現在的理貨員與拍賣員辦公空間也不足，甚至有人連桌椅都沒有。」

這個重大工程有許多大小細節待議，先理解現況、找出問題，再想出改善方式，吳音寧說：「我們當然希望一個重大工程，蓋下去之後能夠長久一點，像是日本京都市場都已使用了90幾年，所以這種工程一定要事先廣泛的討論，才不會蓋一個不合用的市場，如果可以合用的話，會期許能使用超過50年，甚至更久。」





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