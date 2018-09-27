這些事這些人》吳音寧：罵聲下的叛逆與堅持

2018-09-27 13:08

〔記者簡亭宇／台北報導〕日前台北市政府拍板通過《台北市政府投資事業管理監督自治條例》修正案，被媒體戲稱為「吳音寧條款」，此修正案若正式通過，未來市府投資委託經營管理的董事長或總經理都應赴議會備詢，北農總經理吳音寧在接受自由時報訪問時，她說：「我希望政府在做這些公共政策的時候，真的應該是以公眾的考量為最大優先，所以應該要通盤的考量、周延的去面對這些事情，而不是只是因為一個人而去修法。」

一次次被推上政治浪頭的吳音寧，面對外面的罵聲、誤解，柔弱的外表下，她有著自己的想法，吳音寧引用學生時代追星的模樣，來解釋自己的個性：「在大學的時候，藝人王菲理了一個平頭造型，我跟朋友們也跟著理了幾乎光頭的髮型，甚至在外面被誤認為是男生，我的意思是說大家會對我這個人有什麼樣的看法，對我來說可能不是最重要的事，對我來說是我們的理念是不是可以守住，是不是可以實際達到一點進展。」

這樣個性的吳音寧，不在乎外界的罵聲並不代表不在乎一市改建、農民的辛苦，她觀察到的一市改建問題還有很多沒說出口，她清楚知道一市仔空間的不足，設備的老舊，這些問題無法一蹴可及，但必須去爭取、去落實，談到此次一市改建風波，吳音寧苦笑地說，若可以藉此喚醒民眾關心這個公眾議題，也算是值得。





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