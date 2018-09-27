最年輕師鐸獎得主楊弘意 認真教學、教到快離婚

2018-09-27 09:54

〔記者林曉雲／台北報導〕一年一度教師節，教育部今天在陽明山中山樓盛大舉辦師鐸獎和教育奉獻獎頒獎典禮，共有教師榮獲師鐸獎，13名教師獲頒教育奉獻獎，217名老師服務滿40年獲頒資深優良教師獎。

楊弘意：助學生奪技能競賽世界冠軍

最年輕的師鐸獎得主是年僅32歲台北市木柵高工老師楊弘意，一天花18小時在學校，結婚1年多，上班族妻子提過4次離婚，今天妻子陪他出席領獎，希望藉此殊榮讓妻子能由不諒解轉為支持，他最大心願是明年學生能奪下國際技能競賽的世界冠軍，未來盼望生3個小孩。

楊弘意教書6年就獲得師鐸獎的最高榮譽。他受訪時表示，他真的很認真教學，教到快要離婚，去年才剛結婚，妻子不諒解他每天花16到18小時在學校，週六和週日也都去學校，抱怨「我們的家都不是家，我們就分開。」幸好岳父力挺他「學生是老師最大的財富」。

楊弘意是彰化高工畢業，考上台灣師範大學，後又讀台大博士班。他表示，國中成績不好是全班倒數第5名，但進入彰化高工就讀後，發現讀書很簡單，還可以上實習課，後來參加比賽，拿下全國金牌，可惜沒有成為國手，第一年沒有考上教職，但在台師大教授許全守鼓勵下，考上木柵高工獨招教職，看著學生和他讀同樣的課本、參加一樣的比賽，他想要帶領學生打國際盃、拿世界冠軍，即使每天身體很疲累，但隔天起床就很想趕快到學校，因為教學很快樂，他也鼓勵學生當選手也要會讀書，不要被定位為只會動手做卻腦袋空空， 去年學生拿到世界第五名，明年希望能在俄羅斯國際競賽拿到世界冠軍。

陳忠正：退休比在職更忙、繼續當志工

76歲台東縣立新生國中老師陳忠正獲得教育奉獻獎肯定，擔任31年英文老師退休後，新生國中校長又借重他的園藝專長，退休後仍在校教授技藝教育農業職群課程，也當校園綠美化志工，帶領違規學生愛校服務，另擔任氣功教練，退休比在職更忙，他笑說，新生國中創校52年，他就在新生國中服務48年，現在的他身體健康且腳程好，未來會繼續做志工。

洪進益：為孩子創造舞台、發揮長才

38歲的澎湖縣馬公市石泉國小老師洪進益，用桌遊和魔術等各種活潑方式教數學，讓不喜歡數學的學生也愛上數學，他表示，離島小朋友相對缺乏文化資源，但只要為孩子創造舞台，孩子就會發揮長才，拉近城鄉差距，今年獲得師鐸獎的殊榮肯定。

羅惠芬：老師不是賺錢行業、種福田

獲得師鐸獎和資深優良教師獎的高雄市前鎮區瑞豐國小附幼教師羅惠芬表示，她在同一間學校服務40年，覺得很圓滿，她認為一個人走很快，一群人走很遠，很喜歡教師工作，曾教過學生父子兩代，老師不是賺錢行業，大家來種福田。

江易蓉：盼華語在國外發揚光大

40歲印尼雅加達台灣學校老師江易蓉，專長是中文，在台校已教書12年，最特別教法是讓孩子透過字的架構，學會字本身意義，就很容易學會，例如「杯」子這個字，以前杯子是木頭做的，所以有木字邊，聰明的孩子卻會反問，現在杯子是玻璃做的，不是木頭做的，她又可以用杯子的「不」來說明發明字的人多聰明，因為印尼是回教國家，第一年教學和生活都很挫折，但她和同樣在台校教書的先生不斷進修，希望讓華語在國外也能發揚光大。

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