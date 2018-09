2018-09-26 23:33

〔即時新聞/綜合報導〕黃金獵犬體型雖大,個性卻相當溫和,深受大眾喜愛。日前一隻黃金獵犬看到兩隻小貓相互對峙,一副準備打架的樣子,竟直接走過去將其中一隻「叼走」,可愛的勸架行為也讓網友笑稱實在「太可愛」。

一名國外網友昨24日在推特發布了一段影片,只見兩隻小貓坐在樓梯間上對峙,現場火藥味濃厚,似乎隨時都要打起來,而一旁黃金獵犬看苗頭不對,竟直接上前咬住離牠最近小貓身上的背帶,將小貓整隻「叼起」,拖離現場。可愛又溫柔的勸架行為也讓影片迅速在推特上爆紅。

網友對此紛紛留言笑稱「不准打架!」、「避免了一場大戰」、「暖男阿金」、「狗狗好好好好好好可愛」、「狗狗拯救了美好的一天」、「乖狗狗好棒棒」、「太可愛了」。

可愛黃金獵犬勸架影片

It's not worth it pic.twitter.com/0qKwbQJA6q