高雄大同醫院涉超收醫藥費 衛生局要求報告並開罰

2018-09-26 20:53

［記者黃旭磊／高雄報導］大同醫院於今年初疑因計價輸入錯誤，超收病患近55萬元醫療費用，院方表示，該個案之費用調整，依照結案查核機制於今年2月主動通知並完成結案，近半年來也對家屬多次主動關心慰問，再次致歉。

高雄市一名96歲陳姓老翁年初病故，許姓阿嬤（86歲）找不到土葬地，伴翁屍約8個月引發討論，事件落幕後，今天（26日）又傳出陳翁生前在高雄市立大同醫院住1個多月，許阿嬤花醫藥費68萬多元，請新興區永寧里長施澤民調閱資料，發現院方超收近55萬元醫藥費。

高雄市衛生局表示，院方涉及行政疏失，人為打字錯誤將「看護墊」代碼誤打成「心導管探頭（螺旋頭導管）」，導致每筆營養針費用多了一個0，正確收費金額為14萬579元，卻收到69萬元，累計醫療總價超收55萬多元，依據醫療法規定追究院方疏失責任。

據了解，「看護墊」代碼為1712，醫療人員打成1412「心導管探頭（螺旋頭導管）」，單筆就多了2萬多元。

大同醫院表示，個案依結案查核機制，主動通知許阿嬤並完成結案，半年來也多次關心家屬，並呈報衛生局。

衛生單位指出，陳翁去年（2017年）12月30日入院，隔年1月31日自動離院，院方於2月27日發現超收款項，3月1日將退還超額款並向家屬致歉。

許阿嬤向媒體泣訴，丈夫發燒38度就走了，解除定期存款加老本才湊夠款項，醫院竟還超收，如果不是里長幫忙，這筆錢大概拿不回來。