潭子自來水管線施工 挖斷瓦斯管線引虛驚

2018-09-26 18:14

〔記者歐素美／台中報導〕自來水公司委託包商在台中市潭子區大豐路三段施工，業者不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，現場工人見狀立即向消防局報案；消防局勤務中心調派潭子分隊等5車16人趕往搶救，豐原分局潭北所也派員趕到現場管制人車，以策安全，幸危機約1小時就解除。

自來水公司委託包商在台中市潭子區大豐路三段施工，今天上午11點多時，包商使用挖土機時不慎挖破瓦斯管線，消防員趕到後立即拉水線灑水，瓦斯公司也派員到場搶修，11時48分左右，瓦斯公司將瓦斯斷氣止漏，並搶修完成，順利解除危機。