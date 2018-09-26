巨型風箏配碧海藍天 北海岸國際風箏節周末登場

2018石門風箏節周末於石門白沙灣登場，國內外風箏好手齊聚一展身手。（記者陳心瑜攝）

2018-09-26 21:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市石門為風箏故鄉，每年秋天都會舉辦風箏節，今年的新北市北海岸國際風箏節將於9月30日在白沙灣登場，集結各國約20支隊伍、百位達人一展身手，各具特色的造型風箏、軟體風箏、特技風箏將以北海岸的碧海藍天為背景齊飛上天，民眾也能在達人帶領下體驗放飛特技風箏。

新北市北海岸國際風箏節記者會今天舉行，考量潭美颱風影響，原定29日的風箏節，延一天至30日舉行。

新北市政府文化局主任秘書翁玉琴與石門區長吳嘉榮在白沙灣的沙灘放飛5米大的「石門粽」主題風箏，結合風箏與粽子兩大地方特色，邀請民眾到北海岸看風箏、放風箏、玩風箏，雖然飄著細雨、風勢強勁，眾人仍奮力讓各式風箏飛上天。

風箏節當天將由旅美多年的88歲風箏頑童閻清雲（Robert Yen）領軍國內外風箏達人，聯手演出降落傘特技風箏飛行秀，各國好手將放飛12米氣囊串聯風箏，有美國大叔、埃及豔后、15米財神爺以及全台最大35米國劇臉譜風箏等造型，還有章魚、魟魚、螃蟹等海洋主題，更因應狗年製作小狗造型風箏。

翁玉琴說，石門區自2000年起連續19年舉辦的國際風箏節，今年量身設計石門粽造型風箏，隨風冉冉上升，象徵石門特色「箏霸四方、粽橫國際」。

民眾除了欣賞沙灘上各式飛揚的風箏，還能現場參加「達人風箏秀」，由大師引導放飛風箏；白沙灣遊客中心則有「國際風箏展」，展示台灣特有的八角風箏外和世界各國特色風箏；還有事先報名的「風箏DIY體驗」，以及集章闖關送主題小風箏（限量1600支）及「糖果風箏」等活動。

文化局，活動舞台邀請momo家族與親子同樂，周邊也有農特產市集。當天早上9時至晚間6時30分於捷運紅樹林站和石門白沙灣擇友接駁車，詳情也可至官網http://www.ntpc-kite.com/查詢或電洽02-26381721分機605游先生。