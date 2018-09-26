國健署調查：孩子睡眠不到9小時 近視風險增9倍

根據國健署去年調查顯示，睡眠時間不足9小時比睡眠時間達9小時者，近視風險增加9.04倍。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2018-09-26 12:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕多數研究已經證實，對學童來說，用眼過度和睡眠不足式導致近視的重要原因，根據國健署去年調查顯示，睡眠時間不足9小時比睡眠時間達9小時者，近視風險增加9.04倍。

根據國健署統計，睡眠時間不足9小時有近視的學童佔76.5%，睡眠時間達9小時則只有23.5%的近視率；國健署表示，這顯示成長階段的孩子，缺乏充足的睡眠與近視率的提升有很大的關係。

依據美國國家睡眠基金會推薦的睡眠時間，學齡前兒童（3至5歲）為10至13小時、國小學童（6至13歲）為9至11小時、青少年（14至17歲）則為8至10小時。

然而同個調查顯示，我國幼兒園幼童及國小學童睡眠時間8小時以下者佔15%，而國中生及高中生睡眠時間8小時以下者則高達89.5%，其中有22.7%甚至6小時以下。

國民健康署署長王英偉表示，家長需要在幼兒園及國小階段就為孩子建立近視防治的生活型態，建議幼兒園孩子晚上9點前、學齡孩子10點前就寢，有充足的睡眠、均衡的營養外，也要注意用眼環境與適度限制孩子近距離用眼時間。