金牌選手看過來 台南市政府要幫忙找工作

台南市政府表揚雅加達巨港亞運獲獎選手。（記者劉婉君攝）

2018-09-25 23:38

［記者劉婉君／台南報導］2018年雅加達巨港亞洲運動會，台灣共獲得17金、19銀、31銅，其中，台南市子弟拿下1金8銅。明年開始，台南市亞運金牌選手及奧運得牌選手，只要符合相關規定，台南市政府將優先晉用教練。

台南市代理市長李孟諺今天頒贈「台南之光」匾額及獎勵金共57萬5000元，給台南市的亞運獲獎選手，並表示會不斷努力運動相關設施、場地及選手福利，市府目前已研擬績優運動選手未來生涯規劃，預計明年即可實施，希望將優秀的台南子弟留在台南。

體育處表示，未來亞運金牌及奧運得牌選手，只要在台南市設籍10年以上，於取得成績後的10年內，都可以向市府提出申請優先晉用教練，亞運金牌將可任用為約聘僱教練，奧運得牌選手則可獲聘為正式教練，若欲申請專任教練，則必須取得教育部專任運動教練證。

今年亞運軟式網球混和雙打金牌的余凱文，只要符合設籍條件，未來就可提出申請。

另外，南市目前40名正式教練及34名約僱教練，約聘任教練部分也將從明年1月開始，實施分級制度，預計分為3至4個等級，根據選手帶隊績效等考核結果進行分級後，除了做為來年是否續聘的參考，教練分級制也會反應在薪水上。

而體育處的編制也將從現有的22人再擴編10人，體育處長也將從目前的薦9提升為簡任級，目前計畫已送銓敘部，待通過後，預計年底前就能實施。