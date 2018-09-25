竹市玻璃設計藝術節29日登場 金玻獎15件作品吸睛

新竹市玻璃設計藝術節29日登場，其中15件金玻獎入選作品，展示玻璃創作的多樣性。（記者洪美秀攝）

2018-09-25 19:53

［記者洪美秀／新竹報導］2018新竹市玻璃設計藝術節29日登場，今年以「光動LIGHT- DRIVING」為主題，其中玻工館展示15件金玻獎入選作品，今年增加工業設計類與新秀獎，其中新秀獎由清大藝設系碩二學生林佳思奪得，她說，「新秀獎」是對投入玻璃藝術創作者的鼓勵，看到作品被展示，是對藝術工作者的肯定。

文化局表示，今年的玻璃設計藝術節除在玻工館展出「金玻獎玻璃藝術暨設計應用創作比賽」得獎作品，也在風livehouse規劃六大展區，假日還有舞蹈、音樂、DJ、藝術等表演，歡迎民眾來感受不一樣的玻璃藝術創作。

文化局表示，今年金玻獎得獎作品展有15件入選，包括單一媒材類、複合媒材類，更新增工業設計類及新秀獎；而在風livehouse也規畫六大展區，包括用33000個「143杯」，將這些杯子融入展場設計中，春池玻璃吳庭安發起「W 春池計畫」，以永續循環為理念，用回收玻璃創造出台灣文化特有的「143 一口啤酒杯」。

金玻獎單一媒材類首獎范珈甄的「流動的居所」，以窯爐鑄造技法呈現，呈現玻璃的透光性和流動性。複合媒材類首獎許文龍以「司馬庫斯－上帝的部落」結合鐵條與玻璃的特性為主，他也是2014和2016年單一媒材首獎。

今年新增的工業設計類，首獎是黃靜綺的「滴水」，以脫蠟鑄造，設計取自傳統建築中屋瓦前方名為滴水的瓦片為元素。新秀獎林佳思的「仿像」脫蠟鑄造，以仿像為概念，將人類的眼睛簡化為一種符號的造型。

新竹市玻璃設計藝術節29日登場，其中15件金玻獎入選作品，展示玻璃創作的多樣性。（記者洪美秀攝）

新竹市玻璃設計藝術節29日登場，其中15件金玻獎入選作品，展示玻璃創作的多樣性。（記者洪美秀攝）

新竹市玻璃設計藝術節29日登場，其中15件金玻獎入選作品，展示玻璃創作的多樣性。（記者洪美秀攝）

新竹市2018玻璃設計藝術節，其中金玻獎在複合媒材獲首獎的是許文龍的「司馬庫斯-上帝的部落」作品。（記者洪美秀攝）

新竹市玻璃設計藝術節中獲金玻獎「新秀獎」的是清大藝設系碩二學生林佳思的「仿象」，以脫臘鑄造為主。（記者洪美秀攝）

金玻獎獲單一媒材首獎的是范珈甄的「流動的居所」作品。（記者洪美秀攝）