6縣市大雨特報！強颱「潭美」是否侵台週四是關鍵

氣象局指出，週四太平洋高壓增強程度將是潭美颱風影響台灣的關鍵。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-25 06:39

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣仍受到東北風影響，桃園以北地區及宜蘭有機率降下大雨，新竹、苗栗、花蓮及台東也偶有短暫陣雨，中南部則是多雲天氣，午後在南部地區及中部山區附近會有局部短暫雷陣雨；溫度方面，清晨各地都有些微涼意，低溫約24、25度，白天北部及東半部較為舒適，高溫在28至30度，而中南部則仍顯悶熱，高溫約32、33度。

受到東北風影響，中央氣象局於今日3點40分發布6縣市大雨特報，大雨特報警戒範圍包括基隆市、台北市山區、新北市山區及北海岸、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。另外，中央氣象局也對沿海18縣市發布陸上強風特報。

第24號強烈颱風「潭美」在今天凌晨2點位於鵝鑾鼻東南東方910公里的海面上，今、明兩天將移動至到導引氣流弱的區域，除移速減慢之外，也會讓其後續動態的不確定性增大。氣象局指出，週四太平洋高壓增強程度將是潭美影響台灣的關鍵，若高壓強度夠強，潭美路徑將更靠近台灣；若高壓強度較弱，將北偏往琉球海域前進，對台灣影響降低，但外圍環流還是會影響台灣北部和東北部地區。據《蘋果日報》報導，中央氣象局預報員劉沛滕指出，週五、週六是潭美相對最接近的時候，目前預估暴風圈碰不到台灣陸地、海域，影響程度已大幅下降。

今日空氣品質部分，東北風持續增強，北部以及東半部地區降雨洗除作用明顯；風力增強，中部、雲嘉南及高屏空品區部分區域易有地表揚塵現象。竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週三、週四（2６日至27日）東北風持續影響，北部及東北部雨勢明顯、降雨時間長，花蓮、台東偶爾也有短暫陣雨，至於中南部仍是午後局部雷陣雨的天氣型態；東北風加上降雨，北部及東北部天氣微涼到舒適，其他地方白天仍有悶熱感，不過早晚也會有淡淡的秋意。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 29 25 ~ 32 26 ~ 32 24 ~ 31

今日天氣仍受到東北風影響，桃園以北地區及宜蘭有機率降下大雨，新竹、苗栗、花蓮及台東也偶有短暫陣雨。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）