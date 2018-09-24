轎車臨停鐵軌險害小火車撞上 警：車主以為鐵道荒廢誤停

有駕駛誤將轎車臨停台糖小火車的軌道上，火車不斷鳴笛示意離開。（照片由鐵道迷詹學強提供）

2018-09-24 19:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕火車來了，趕快讓道！網傳有民眾到彰化溪湖遊玩，拍攝台糖五分車行經鐵道照片，發現有天兵駕駛把轎車停在軌道上，疾駛的小火車差點煞不住發生意外，直到列車鳴笛許久，才見駕駛姍姍來遲把車開走，此舉引來熱議，認為駕駛是馬路三寶，也有人認為此處雜草叢生，台糖根本沒在維護管理，的確很容易被誤認無火車行駛。

中秋節假期期間，鐵道迷詹學強到溪湖糖廠拍小火車，跟著百位遊客一起坐小火車欣賞彰化田野風光，不料行駛半途，火車竟然突然停下，眾人紛紛探頭看，才發現前方竟有一輛轎車擋道，不知是故意還是誤停，列車鳴笛也趕不走，等了20分鐘駕駛才開走，覺得行徑很扯，貼在臉書社團讓大家公評。

台糖中彰區處副經理鄭美華表示，這起事件發生在23日早上11點，該列車從溪湖站出發，行駛2.1公里靠近草埔仔站時，發現前方100公尺軌道有一輛轎車擋住行駛動線，當時小火車速度約15公里，緩緩停住後並未發生碰撞，陳姓列車長鳴笛示警，見轎車無動靜只好下車找人，最後在旁邊一處住宅建案工地找到駕駛車主，將車移走。全程延誤時間約6分鐘，無人受傷。

鄭美華說，列車行駛前都有巡道車巡視障礙，鐵道也會固定做清潔，但是偶有民眾車輛誤停鐵道狀況，呼籲民眾停車前注意附近警告標語，以免觸法。

溪湖分局媽厝派出所副所長蔡清煌表示，初步調查，轎車司機疑似路況不熟，又認為鐵道已荒廢才誤停，目前已依據陳姓司機員的說明和提供的照片，通知車主到案說明，由於車主人在台北，下週三完成筆錄製作後，全案將依公共危險罪函送彰化地檢署偵辦。

轎車司機疑似路況不熟，又認為鐵道已荒廢才誤停。（照片由鐵道迷詹學強提供）