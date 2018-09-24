果陀劇場編導訓練！募集小演員演出滬尾故事

「祖孫牽手‧玩美城鄉」讓爺爺奶奶現身說法，和後輩分享人生故事。（淡水古蹟博物館提供）

2018-09-24 19:19

〔記者陳心瑜／新北報導〕果陀劇場和新北市立淡水古蹟博物館合作「祖孫牽手‧玩美城鄉」，邀長者口述生命故事，最後由長者和學童共同演出這些珍貴的故事，由長者故事改編而成的《我家在滬尾》11月18日於淡水海關碼頭演出，由果陀團隊編導，邀觀者以不同角度、視野品味過去。現正招募8位8至15歲學童擔綱演員，10月6日甄選。

淡水古蹟博物館館長柏麗梅表示，「祖孫牽手‧玩美城鄉」秉持文化平權和世代共融的理念，透過戲劇工作坊方式，讓長者發現生命的活力與價值。活動分為三階段，第一階段讓長者暖身肢體和口述生命故事；第二階段長者故事班走進淡水的國中小，和孩子分享生命故事；11月由阿公阿嬤與孩童共同在古蹟園區演出。

柏麗梅說，長者故事班已經走訪周邊的天生國小、文化國小等，由爺爺奶奶和學童說故事，拉近跨世代間距離，9月26日下午2至4時則會在淡水紅毛城木棧道上，由長者們現場和學童、旅人訴說自己的生命故事。

柏麗梅表示，果陀劇場專業團隊協助長者將生命故事改編為劇本《我家在滬尾》，除了爺爺奶奶親自演出，也邀8至15歲學童同台，10月6日週六下午3時在淡水古蹟博物館行政中心1樓徵選，錄取的小朋友將由專業劇場人員指導，與長者一起進行排練，有興趣的學童可先上網填寫報名表。

淡水古蹟博物館表示，有意報名的學童可先下載報名表（https://goo.gl/pG1pKE），或電洽（02）8772-1867分機122林小姐，十月中旬後會利用周末排練，11月18日演出。