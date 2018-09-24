不用再穿外婆舊鞋了 偏鄉童中秋圓夢穿新鞋

2018-09-24 16:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「哇！我終於有自己的鞋子了！」家住石岡10歲小怡打開鞋盒，驚喜萬分，從小由外婆照顧，全依賴舅舅在工地打工養家，經濟拮据，總是穿著外婆鞋子，款式不合又陳舊，終於在今年中秋節台中榮總與惠康基金會偏鄉圓夢計畫，實現擁有屬於自己一雙新鞋的希望。

11歲的小翔由祖父母照顧，雖然家境困頓，在課業及才藝表現優異，尤其在游泳與直排輪比賽中屢屢獲獎，進入青春前期後身材開始變化，長高又長壯，僅有的一組直排輪，已經穿不下，貼心的他不敢開口要求新買符合尺寸的直排輪，只好停止參與練習，中斷了直排輪之夢。

台中榮總經石岡家庭中心得知偏鄉孩子的夢想與憂慮，特地為孩子量身打造中秋禮物，實現願望，這次上山為孩子們圓夢，為小翔買了一雙符合尺吋的新直排輪鞋，中榮院長許惠恒和惠康基金會執行長莊李和為他穿上，小翔看到新鞋，眼光閃閃相當興奮，當場試溜，很合腳、很開心。

莊李和說，中秋節家家戶戶烤肉很平常，不少偏鄉家庭三餐能溫飽已經難得，額外要烤肉是奢望，今年中榮院長許惠恒特別帶領基金會團隊，前往山城與石岡、東勢、新社與和平的偏鄉家庭團圓聚餐，逐戶贈送需求物資，幫忙改善生活品質、圓夢。

入秋後平地炎熱，但山區在夜晚已經露出寒意，許多家庭卻欠電暖器和溫暖的棉被，中榮院長許惠恒說，這次院方和基金會也募資購買送上山，在中秋前夕一起溫暖過中秋，這3年來共計幫助80戶山城偏鄉的家庭圓夢。